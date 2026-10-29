علی ظفر ایک بڑے کرائم سیریز سے اداکاری میں واپس
پاکستانی سنگر اور اداکار علی ظفر ایک نئی پاکستانی کرائم سیریز سے اداکاری کی دنیا میں واپس آ رہے ہیں، جہاں وہ حمائمہ ملک کے ساتھ سکرین شیئر کریں گے۔ اس پراجیکٹ میں فیروز خان اور سونیا حسین بھی شامل ہیں، یعنی ہماری انڈسٹری کے کئی بڑے نام ایک ساتھ دھوم مچانے کو تیار ہیں۔
یہ سیریز علی ظفر کے اداکاری کے کیریئر میں ایک اہم موڑ ثابت ہوگی، کیونکہ ان کے فینز عرصے سے انہیں ٹی وی پر دیکھنے کے منتظر تھے۔ میوزک اور فلموں میں اپنی پرفارمنس سے پہچانے جانے والے علی ظفر اب ہدایت کار انس علی کی اس کرائم سیریز کے ذریعے ایک نیا فارمیٹ ایکسپلور کر رہے ہیں۔
حمائمہ ملک بھی ایک وقفے کے بعد سکرین پر واپسی کر رہی ہیں۔ ان کے ساتھ فیروز خان اور سونیا حسین کی کاسٹنگ نے اس آنے والی پروڈکشن میں دلچسپی مزید بڑھا دی ہے۔ علی ظفر کا شمار کامیاب سنگرز، سونگ رائٹرز اور اداکاروں میں ہوتا ہے، اور ان کی مقبولیت میوزک سے ہٹ کر فلموں میں بھی پھیل چکی ہے۔ انہوں نے پاکستانی اور انڈین فلموں میں بھی کام کیا ہے، جس سے انہیں ایک وسیع پبلک نے جانا۔
فلموں میں کامیابی کے باوجود، ناظرین اکثر علی کو ٹیلی ویژن ڈرامہ یا سیریز میں دیکھنے کی امید رکھتے تھے۔ پہلے انہیں 'لہو' میں سجل علی اور بلال عباس خان کے ساتھ کاسٹ کیا گیا تھا، مگر بعد میں وہ اس پراجیکٹ سے الگ ہو گئے۔ اب یہ نئی کرائم سیریز انہیں چھوٹی سکرین پر دوبارہ اداکاری کرنے کا موقع دے گی، ان کی آخری ٹی وی ڈرامہ اپیئرنس 'کالج جینز' میں تھی۔
انس علی اس آنے والی سیریز کی ہدایت کاری کر رہے ہیں، جو ایک بڑے بجٹ کی پروڈکشن ہوگی۔ پروڈیوسرز نے ابھی تک سٹوری لائن، سٹریمنگ پلیٹ فارم، یا ریلیز کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا، مگر کرائم کی صنف اور سٹار کاسٹ نے پہلے ہی سب کی توجہ کھینچ لی ہے۔ حمائمہ ملک، جنہوں نے پاکستانی ٹیلی ویژن اور فلموں دونوں میں کام کیا ہے، ان کی واپسی نے بھی ناظرین میں تجسس پیدا کر دیا ہے۔
فیروز خان اور سونیا حسین بھی اس پراجیکٹ کا حصہ ہیں، دونوں نے اپنی ٹی وی پرفارمنس سے مضبوط پروفائل بنائی ہے۔ ان کے شامل ہونے سے اس سیریز کی سٹار پاور مزید بڑھ گئی ہے۔ علی ظفر کے پہلے پاکستانی سیریز کے رول، حمائمہ ملک کی واپسی اور فیروز خان و سونیا حسین کی شمولیت اس پراجیکٹ کو دیکھنے کے قابل بناتی ہے، اور ہم سب مزید تفصیلات کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں۔
تو، کیا یہ سیریز ہٹ ہوگی یا صرف سٹار پاور پر گزارا کرے گی؟