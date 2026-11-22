شہریار منور کا امن گجر کے ملے جلے ردعمل پر کھلا جواب
پاکستان کے مشہور اداکار شہریار منور درِ نجات کی ایک قسط میں فلیش بیک کے سینز میں امن گجر بن کر آئے — ابوبکر کے والد اور خوشبخت کے شوہر۔ اپنے وقت میں امن چھیڑنے والا مزاج رکھتا تھا، جبکہ خوشبخت، جسے سحر ہاشمی نے نبھایا، معصوم مگر جلد باز تھی۔
یہ فلیش بیک سینز خوب توجہ لے رہے ہیں اور امن کے اس منفی کردار پر شہریار کو ایک ہی وقت میں بھرپور تعریف بھی مل رہی ہے اور نفرت بھی — یعنی ردعمل ہر طرف ملے جلے ہیں۔ ایک ہی کردار پر تعریف اور نفرت دونوں سمیٹنا ویسے بھی اداکار کے لیے عجیب سی داد ہے۔
ڈرامہ اے آر وائی ڈیجیٹل پر نشر ہو رہا ہے اور شہریار اس کے پروڈیوسر بھی ہیں۔ اداکاری اور پروڈکشن، دونوں حوالوں سے انہیں داد مل رہی ہے۔
ایک صارف نے لکھا کہ امن کی نظریں دیکھ کر سکرین کے اس طرف بیٹھے ہوئے بھی ہراسانی محسوس ہوتی ہے۔ شہریار نے اس تبصرے کا جواب دیا: That was the assignment… I'll take the compliment.
ایک اور اسٹوری کے جواب میں انہوں نے امن جیسے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا: Predators like Aman Gujjar operate amongst us and go unnoticed most of the time... اور یہ پیغام دیا کہ والدین کو بچوں سے بہتر رابطہ رکھنا چاہیے تاکہ ایسے لوگوں سے حفاظت ہو سکے۔
وہ کردار جو سکرین پر ہراسانی کی یاد دلا دے، وہ اداکار کے لیے امتحان ہوتا ہے — اور شہریار اس امتحان میں کہاں کھرے اترے، یہ فیصلہ دیکھنے والوں کے پاس ہے۔ آپ کے لیے امن گجر دیکھنا کیسا رہا؟