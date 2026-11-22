شاہود علوی کی شادی کو 33 سال: ’33 years with my one and only‘
شاہود علوی کی شادی کو 33 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ اداکار نے انسٹاگرام پر اپنی اور اہلیہ سائمہ شاہود کی تصاویر لگائیں اور ان کے ساتھ مختصر سا پیغام لکھا: 33 years with my one and only۔
تصاویر لگتے ہی تبصرے شروع ہو گئے۔ اداکارہ زلے سرہدی نے "Mashallah" لکھا۔ جویریہ عباسی نے نیک تمناؤں کے ساتھ دعا کی کہ یہ جوڑا ہمیشہ خوش رہے۔ لیلیٰ واسطی کی دعا تھی کہ دونوں کی خوشیاں برقرار رہیں اور نظرِ بد سے حفاظت ہو۔ مداحوں کی طرف سے بھی مبارکباد کا سلسلہ چلتا رہا۔
یہ سالگرہ ایک ایسے انٹرویو کے بعد آئی ہے جس میں علوی نے رشتوں کی اہمیت پر بات کی تھی۔ ان کے مطابق خاندان کو جوڑے رکھنا دولت، شہرت یا دنیا بھر کی سیر سے زیادہ اہم ہے۔ اپنوں سے مضبوط تعلق قائم رکھنا ان کے لیے کسی بھی پیشہ ورانہ کامیابی سے بڑا کارنامہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوگ کبھی اپنی کامیابیوں میں ہی اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ باقی سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے۔
علوی نے بتایا کہ خاندان کو جوڑے رکھنا انہوں نے اپنی زندگی کا مرکزی مقصد بنایا اور انہیں خوشی ہے کہ وہ اس میں کامیاب رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شہرت اور پیسہ ہمیشہ لمبی چلنے والی شادیوں کی ضمانت نہیں ہوتے۔
انہوں نے کم عمری میں شادی کی تھی اور سائمہ کے ساتھ رشتہ نبھاتے ہوئے اپنے کام کو بھی جاری رکھا۔ وہ ڈراموں میں جانا پہچانا نام ہیں اور کام اور خاندان کی ذمہ داریاں ساتھ ساتھ چلائی ہیں۔ ان کی اس تازہ تصویروں نے ان کی ذاتی زندگی کی ایک جھلک دی۔