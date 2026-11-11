سردار جی 3 انڈیا میں آن لائن ریلیز: ہانیہ عامر کے چرچے اب گھر بیٹھے
سردار جی 3 انڈیا میں 9 نومبر 2026 کو چوپال او ٹی ٹی پر آ گئی۔ یعنی انڈین ناظرین کو وہ فلم پہلی بار سرکاری طور پر دیکھنے کا موقع ملا جس کے چرچے مہینوں سے تھے۔ فلم میں پاکستانی اداکارہ ہانیہ عامر اور پنجابی سٹار دلجیت دوسانجھ ایک ساتھ نظر آتے ہیں، اور فینز کے لیے یہی جوڑی اصل کشش تھی۔
فلم ایک پنجابی ہارر کامیڈی ہے، جس میں نیرو باجوہ بھی ہیں اور ڈائریکشن امر ہندال کی ہے۔
انڈیا میں ریلیز کیوں رکی
سردار جی 3 کو انڈین سینما گھروں سے دور رکھنے کی کہانی اس کی کاسٹنگ سے جڑی ہے۔ فلم جون 2025 میں دنیا بھر میں تھیٹرز میں ریلیز ہونے والی تھی، مگر اپریل 2025 میں پہلگام حملے اور اس کے بعد انڈیا اور پاکستان کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے بعد ہانیہ عامر کی اس فلم میں موجودگی پر بڑا ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ ایف ڈبلیو آئی سی ای نے سی بی ایف سی سے فلم کو سرٹیفکیٹ نہ دینے کی اپیل بھی کی۔ آخرکار بنانے والوں نے 27 جون 2025 کو صرف بیرونِ ملک ریلیز کا راستہ چنا، اور فلم پاکستان، کینیڈا، برطانیہ، آسٹریلیا اور امریکہ میں لگی۔
گھر بیٹھے کیسے دیکھیں
انڈیا میں فلم اب صرف چوپال او ٹی ٹی پر دستیاب ہے۔ اپنے فون پر چوپال ایپ ڈاؤن لوڈ کریں یا اس کی ویب سائٹ کھولیں، اکاؤنٹ بنا کر یا لاگ اِن ہو کر کوئی پلان سبسکرائب کریں، پھر سردار جی 3 سرچ کریں اور اسٹریمنگ شروع کر دیں۔
تھیٹر والا سناٹا تو رہے گا، لیکن جس فلم کے گرد عرصے سے ہنگامہ گرم تھا، وہ اب گھر بیٹھے دیکھی جا سکتی ہے۔ اصل امتحان اب سکرین پر ہے: ہانیہ اور دلجیت کی جوڑی جچی یا نہیں — دیکھ لی ہے تو بتائیں۔