چیفز ریڈ میں ٹیلر سوئفٹ اور ٹریوس کیلسی، اور اس فوٹو کے پیچھے اصل کام بلیوں کا ہے
11 نومبر کو ہینکوک کاؤنٹی ہیومن فاؤنڈیشن نے ایک فوٹو شیئر کیا جس میں ٹیلر سوئفٹ اور ٹریوس کیلسی ایک ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ایسا بے تکلف لمحہ ہے جو اس جوڑی کے حوالے سے عام طور پر سامنے نہیں آتا۔ دونوں نے چیفز ریڈ میں رنگ ملایا ہوا تھا، اور سوئفٹ نے وہ جینز بھی پہنی ہوئی تھیں جنہیں نسلِ نو کی منظور شدہ کہا جا رہا ہے۔ فوٹو میں ان کے ساتھ کیلسی کے پرانے ایجنٹ مائیک سائمن اور ان کی اہلیہ لیزا بھی موجود تھیں۔
جو موقع فوٹو میں قید ہوا، وہ بھی قابلِ ذکر ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ 8 نومبر کو چیفز کے ہوم گیم کے دوران لی گئی تھی، جب ان کا مقابلہ نیو یارک جیٹس سے تھا۔ اُس گیم میں سوئفٹ کارلی کلوس اور اپنے والدین کے ساتھ موجود تھیں۔
پناہ گاہ کو شاباشی کیوں دینی پڑی
ویسٹ ورجینیا کی یہ پناہ گاہ کوئی فیشن اپ ڈیٹ دینے کے لیے فوٹو شیئر نہیں کر رہی تھی۔ اس نے اس نئے شادی شدہ جوڑے کو شاباشی دی، کیونکہ دونوں نے اپنے شادی کے مہمانوں سے کہا تھا کہ روایتی تحفے دینے کے بجائے مختلف خیراتی اداروں کو عطیہ دیں۔ یہ وہ فیصلہ ہے جس کا ذکر خود پناہ گاہ نے اپنی پوسٹ میں کیا۔
مائیک سائمن اور لیزا نے اسی پناہ گاہ کو a very generous donation بھیجی۔ پوسٹ کے مطابق یہ رقم کمبرلینڈ میں قائم اس پناہ گاہ میں rescue cats and kittens کے کام کے لیے تھی، اور یہ عطیہ اس خاص شادی کے اعزاز میں دیا گیا جس میں دونوں حال ہی میں شریک ہوئے تھے۔
مائیک سائمن کا کیلسی سے تعلق نیا نہیں۔ وہ 2013 سے کیلسی کے ایجنٹ ہیں، یعنی اُس وقت سے جب کینساس سٹی چیفز نے ڈرافٹ میں کیلسی کو منتخب کیا تھا۔ سوئفٹ کی شادی کو ابھی چار ماہ ہوئے ہیں۔
سوئفٹ کا آؤٹ فٹ: سرخ، چمکدار، اور ایک واضح اشارہ
فوٹو میں سوئفٹ کے پورے آؤٹ فٹ کی بہتر جھلک نظر آتی ہے۔ انہوں نے دھاری دار، چمکدار سرخ کیبل نٹ سویٹر پولو پہنا ہوا تھا، جو ٹومی ہل فیگر کا ہے۔ یہ کم لباس تھا اور زیادہ اشارہ — کیلسی کو حال ہی میں ٹومی ہل فیگر کا برانڈ ایمبیسڈر بنایا گیا ہے، اور سوئفٹ نے اسے سپورٹ کیا۔
گیم کے دوران بھی سوئفٹ نے اپنے لک میں چمک شامل کی تھی، اور اس فوٹو میں بھی وہی نظر آتی ہے: اسٹیفنی گوٹلیب کا اپنی مرضی سے بنوایا گیا، ہیرے جڑاؤ '87' والا ورسیٹی پینڈنٹ نیکلس۔ جینز کی بات کریں تو فِٹڈ سویٹر کے مقابلے میں بارل لیگ والی لائٹ واش جینز تھیں، اور لک مکمل ہوا دس لاکھ ڈالر کے رنگ اسٹیک سے۔
بال گہرے سنہری لوب میں تھے، ہلکی لہروں کے ساتھ، اور میک اپ میں انہوں نے اپنے معمول کے انداز کو بدل کر گہرا موو لپ اسٹک اور گالوں اور پلکوں پر ہلکا بیری فلش لگایا ہوا تھا۔
کیلسی کا لک، اور اسٹیڈیم سے رخصتی
کیلسی نے اس موقع پر کالے اور نیوی بلیو دو رنگوں والی پل اوور جیکٹ پہنی ہوئی تھی، جو ٹومی ہل فیگر کی ہے۔ ساتھ کالے رنگ کی بیس بال کیپ تھی جس پر بڑا سرخ "C" بنا ہوا تھا، اور ڈھیلی کالی ایتھلیٹک پینٹ۔ کیلسی سائمن جوڑے کے ساتھ کھڑے تھے۔
کیلسی اروہیڈ اسٹیڈیم سے سوئفٹ کے ساتھ ونٹیج کریم رنگ کی کار میں نکلتے فلمائے گئے تھے۔
اصل کہانی یہاں یہ ہے کہ یہ فوٹو کسی ایونٹ کے لیے نہیں، ایک بلیوں والی پناہ گاہ کے شکریے کے طور پر سامنے آئی۔