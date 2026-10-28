ایمن خان کی LAAM فیشن ویک میں دھماکے دار واپسی!
پاکستانی اداکارہ ایمن خان نے LAAM فیشن ویک سیزن ٹو کے آخری دن ایریم خان کاؤچر کے لیے رن وے پر واک کر کے سب کی توجہ اپنی جانب کر لی۔ ان کی گلیمرس اپیئرنس نے چار روزہ ایونٹ کی فیشن ہائی لائٹس میں اور رنگ بھر دیے، اور فینز نے سوشل میڈیا پر ان کے لُک پر بھرپور ری ایکشنز شیئر کیے۔
ایمن نے 26 اکتوبر کو ایریم خان کاؤچر کے ڈیزائن کردہ لباس میں جلوہ گر ہو کر ڈیزائنر کے رن وے پریزنٹیشن کو اور بھی خوبصورت بنا دیا۔ ان کے اس انداز پر سوشل میڈیا پر خوب چرچا ہوئی، جہاں فیشن کے شوقین افراد نے ان کے لُک اور سٹائلنگ پر کھل کر بات کی۔
’کم بیک ہو تو ایسا‘ کا جملہ ان کی رن وے اپیئرنس کے گرد چھائی جوش و خروش کو بہترین طریقے سے بیان کرتا ہے۔ ایمن پاکستانی ٹیلی ویژن اور فیشن کمپینز کا ایک جانا پہچانا چہرہ رہی ہیں، اور ان کی یہ حالیہ واپسی فینز کو ان کے سٹائل کی ایک اور جھلک دکھا گئی۔
LAAM فیشن ویک سیزن ٹو 23 سے 26 اکتوبر تک لاہور میں منعقد ہوا، جس میں ڈیزائنرز، فیشن لیبلز اور مشہور شخصیات نے شرکت کی۔ یہ ایونٹ 'رن وے ٹو ریٹیل' فارمیٹ پر مبنی تھا، جس نے ناظرین کو رن وے پر پیش کیے جانے والے لُکس کو LAAM کے ذریعے دریافت کرنے کا موقع دیا۔
ایریم خان بھی ان ڈیزائنرز میں شامل تھیں جنہیں ایونٹ کے آخری دن نمایاں کیا گیا، ان کے کاؤچر کلیکشن نے سیزن کی اختتامی پریزنٹیشنز کو چار چاند لگا دیے۔ ایمن کی یہ واپسی آن لائن ڈسکس کیے جانے والے سلیبرٹی فیشن لمحات میں سے ایک بن گئی۔ اب بھلا کوئی ان کے چرچے نہ کرے تو کیا کرے؟