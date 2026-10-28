LAAM Fashion Week کی دھوم، ستاروں کی چمک اور نئے ڈیزائنز کا تڑکا!
LAAM Fashion Week Season 2 نے اس بار فیشن کے دیوانوں کے لیے ایک بھرپور ایونٹ سجایا۔ فیشن ویک کا تیسرا دن اتوار کو تھا۔ پاکستان کے بڑے ریٹیل فیشن برانڈز، نئے زمانے کے لیبلز اور آزاد ڈیزائنرز نے ایک ساتھ مل کر رن وے پر اپنی کلیکشنز دکھائیں۔ اس ایونٹ کا مقصد روایتی ہنرمندی کو جدید انداز، نئے سلویٹ اور اسٹائل کے بدلتے تصورات کے ساتھ پیش کرنا تھا۔
فیشن ویک کا مطلب صرف کپڑے نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں نئے رجحانات جنم لیتے ہیں، تخلیقی صلاحیتوں کا میلہ لگتا ہے، اور ڈیزائنرز اپنی محنت اور جادو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ LAAM Fashion Week Season 2 نے اس بار واقعی فیشن کی دنیا میں ایک نئی جان ڈال دی ہے۔
ریمپ پر ستاروں کی چمک اور فیشن کا نیا رنگ
اتوار کے دن کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا: Retail Runway، LFW Edit اور Designer Showcase۔ ہر حصہ پاکستان کی فیشن انڈسٹری کی وسیع رینج اور تخلیقی آوازوں کی عکاسی کر رہا تھا۔ شو کے دوران کئی مشہور شوبز چہرے بھی ریمپ پر جلوہ افروز ہوئے، جن میں اداکارائیں سونیا حسین، عفت عمر، درفشاں سلیم اور سروت گیلانی شامل تھیں۔ ان کی اسٹار پاور نے ایونٹ میں ایک الگ ہی جادو جگا دیا۔
Retail Runway میں MISL، Abaan Zohan، آغا جان اور Malhaar نے اپنے کلیکشن پیش کیے۔ ان کے ڈیزائنز روایتی جنوبی ایشیائی فارمل ویئر سے متاثر تھے، جن میں کڑھائی والے کپڑے، گہرے رنگ، بہتے ہوئے سلویٹ اور باریک ہاتھ کا کام نمایاں تھا۔ Malhaar کے Resurgence کلیکشن نے خاص طور پر زری اور زردوزی کے ذریعے جنوبی ایشیائی کوچور روایات اور آج کی عورت کے انداز کے درمیان تعلق کو نئے انداز میں پیش کیا۔
دوسرا حصہ، LFW Edit، U&I by Umer Imrana، Project 1959، Sadhbarg اور Aramis Haijaan کو لے کر آیا۔ یہاں ہاتھ سے بنے کپڑوں سے لے کر اسٹرکچرڈ سلائی، شاندار پرنٹس اور تجرباتی انداز سب کچھ دیکھنے کو ملا، جو آج کے ریٹیل فیشن کی تنوع کو ظاہر کرتا ہے۔ Project 1959 نے اپنا Autumn/Winter 2027 کلیکشن دکھایا جس میں مجسمہ نما بیرونی لباس، بولڈ پرنٹس اور لچکدار ڈریپنگ شامل تھی۔ Sadhbarg نے جنوبی ایشیائی لباس کو خاص لوازمات اور ڈرامائی سلویٹ کے ساتھ پیش کیا۔
شام کا Designer Showcase زیادہ تصوراتی پریزینٹیشنز کی طرف منتقل ہو گیا۔ Mo by Mohsin Tawasuli نے جدید سلویٹ کے ذریعے ورثے کو دریافت کیا، جبکہ Souchaj by Mehak Junaid نے پرانے زمانے کے رومانی انداز اور روایتی ہنرمندی کو دوبارہ زندہ کیا۔ Rici Melion نے اپنے لیبل Rici Belion کے تحت فارمل مینز ویئر کا کلیکشن پیش کیا، جس میں ٹیلرڈ ٹکسڈوز، ویلویٹ اور مجسمہ نما لیپلز شامل تھے۔ دن کا اختتام Fahad Hussayn Print Museum کے An Atlas of Empires کے ساتھ ہوا، جس نے یہ دکھایا کہ کس طرح فنکارانہ اثرات وسطی ایشیا، فارس، افغانستان اور برصغیر میں پھیلے۔ اس کلیکشن میں فن تعمیر کے پیٹرنز، پھولوں کے نقش و نگار اور تاریخی حوالوں کو استعمال کرتے ہوئے دکھایا گیا کہ ورثے میں ملی بصری روایات کو کس طرح عصری کوچور کے ذریعے نئی شکل دی جا سکتی ہے۔
پہلے دو دنوں کی جھلکیاں اور ڈیزائنرز کے کارنامے
اس تیسرے دن سے پہلے بھی LAAM Fashion Week میں فیشن کے خوبصورت رنگ بکھرے۔ پہلے دن کی شروعات Starry Night نامی ایک اجتماعی نمائش سے ہوئی جس میں HSY، حسین ریہر، دیپک پروانی، ثانیہ مسکتیہ، ماہگل اور زینب چوٹانی جیسے بڑے ڈیزائنرز شامل تھے۔ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف فیشن اینڈ ڈیزائن کے ابھرتے ہوئے ڈیزائنرز نے بھی The LFW Hot List کے ذریعے اپنی کلیکشنز پیش کیں۔ دن کا اختتام میرث از نیلوفر شاہد کی پریزینٹیشن پر ہوا، جس نے نوابی دور، نوآبادیاتی نظام اور جدید پاکستان میں پاکستانی لباس کے ارتقاء کا سفر دکھایا۔
دوسرے دن ریٹیل اور ہائی اسٹریٹ لیبلز کے ساتھ آزاد ڈیزائنرز نے بھی اپنا کمال دکھایا، جن میں Parishae Adnan، DUNO by Hassan and Yahsir Waheed، Emraan Rajput اور Jugnu Studios by Hussain Rehar شامل تھے۔
فیشن کے بڑے نام، بڑی کہانیاں
یاسین نے 1994 میں فیشن کوریوگرافر کے طور پر آغاز کیا اور پاکستان کے علاوہ دبئی، لندن، نیویارک سٹی اور ٹورنٹو جیسے شہروں میں بھی شو کوریوگراف کیے۔ سال 2000 میں یاسین نے اپنا فیشن لیبل HSY متعارف کروایا، جو برائیڈل اور فارمل ویئر سے شروع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان کے سب سے زیادہ پہچانے جانے والے فیشن لیبلز میں سے ایک بن گیا۔ آج اس کے 350 سے زیادہ ملازمین اور چھ بین الاقوامی اسٹورز ہیں، جن میں ایک دبئی میں بھی ہے۔ 2003 میں کراچی کے Diva Magazine نے یاسین کو اپنے Most Powerful People شمارے کے سرورق پر جگہ دی اور انہیں 10 Faces of the Year میں شامل کیا۔ 2007 میں HSY برانڈ کے تحت جیولری لائن بھی متعارف کروائی گئی۔ ایک اہم خبر یہ ہے کہ اکتوبر 2026 میں پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنز (PIA) نے اعلان کیا کہ اس کے نئے کیبن کریو یونیفارم کے ڈیزائن HSY نے بنائے ہیں، جو 31 اکتوبر 2026 سے باضابطہ طور پر سروس میں آئیں گے۔ PIA کے مطابق ان یونیفارمز میں نرم، سانس لینے والے کپڑے اور اسٹرکچرڈ سلائی شامل ہے۔
اسی طرح، دیپک پروانی نے 1996 میں اپنا فیشن لیبل Deepak Perwani (DP) متعارف کروایا۔ 2014 میں بلغارین فیشن ایوارڈز نے پروانی کو دنیا کا چھٹا بہترین فیشن ڈیزائنر قرار دیا تھا۔ پروانی کے اعزازات میں سات لکس اسٹائل ایوارڈز اور دنیا کا سب سے بڑا کرتا ڈیزائن کرنے پر گنیز ورلڈ ریکارڈ بھی شامل ہے۔ وہ چین اور ملائیشیا کے لیے پاکستان کے ثقافتی سفیر بھی رہ چکے ہیں اور مقامی و بین الاقوامی تقریبات میں ملک کے فیشن سین کی باقاعدگی سے نمائندگی کرتے ہیں۔ انہوں نے جاوید اختر اور شبانہ اعظمی سمیت کئی نامور شخصیات کے لیے ڈیزائننگ کی ہے۔ مزید یہ کہ پروانی نے کچھ ٹی وی شوز اور فلموں میں بھی اداکاری کی ہے، ان کا ڈیبیو ڈرامہ میرے پاس پاس (2004–05) تھا۔
LAAM Fashion Week Season 2 پیر کو اپنے چوتھے اور آخری دن کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔