ببرک شاہ نے بتا دیا 'تماشا 5' میں آنے کا اصل پلان!
ببرک شاہ، لولیووڈ کے وہ اسٹار جنہوں نے 'تماشا سیزن 5' میں اپنی چالاکی سے سب کو حیران کر دیا ہے، اب فائنل تک پہنچ گئے ہیں۔ ان کی حکمت عملی اور گیم کھیلنے کا انداز سب کو خوب پسند آیا ہے۔ حال ہی میں، انہوں نے ایک میگزین سے بات کی اور سیدھا سیدھا بتا دیا کہ وہ ایک ریئلٹی شو کا حصہ کیوں بنے۔
ببرک شاہ کا کہنا ہے کہ ان کا دل آج بھی فلموں میں ہی اٹکا ہوا ہے، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ جب سے فلم انڈسٹری کا 'ڈاؤن فال' ہوا ہے، انہیں زیادہ کام نہیں مل رہا تھا۔ یہی وہ وجہ تھی جسے وہ بدلنا چاہتے تھے۔ یاد رہے کہ ببرک شاہ 'داستان' جیسے کچھ ڈراموں میں بھی کام کر چکے ہیں، مگر فلموں میں ایک زمانے میں ان کا نام کافی مشہور تھا۔
ان کے لیے 'تماشا' صرف ایک شو نہیں تھا، بلکہ ایک زبردست موقع تھا کہ وہ آج کی نوجوان نسل سے 'کنیکٹ' کریں اور اپنے فینز کی تعداد بڑھائیں۔ ان کا خیال ہے کہ اس شو کے بعد انہیں مزید اسکرپٹس موصول ہوں گے، اور وہ ٹیلی ویژن پر مزید کام کرنا اور ڈراموں میں نظر آنا چاہتے ہیں۔
ببرک شاہ نے یہ بھی بتایا کہ 'تماشا' کی وجہ سے انہیں اپنی اصل شخصیت دکھانے کا موقع ملا، اور وہ اس بات پر کافی خوش ہیں۔ اب تو بس یہ انتظار ہے کہ 'تماشا' کے بعد وہ واقعی کتنے ڈراموں میں نظر آتے ہیں۔ کیا اس چالاکی کا انہیں پورا فائدہ ملے گا؟