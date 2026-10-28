رمشا صلاح الدین نے آغا فصیح کے ساتھ نکاح کی تصاویر شیئر کر دیں، مداحوں کو ملی ایک نئی کہانی!
'تماشا سیزن 5' سے شہرت پانے والی اداکارہ رمشا صلاح الدین نے اپنے مداحوں کو زندگی کے ایک نئے سفر کی جھلک دکھا دی ہے۔ انہوں نے اداکار آغا فصیح کے ساتھ اپنے نکاح کی خوبصورت تصاویر شیئر کی ہیں، ۔
رمشا نے حال ہی میں اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہوئے بتایا تھا کہ گزشتہ سال ان کی طلاق ہو گئی تھی اور انہوں نے دوبارہ شادی کر لی ہے۔
انسٹاگرام پر رمشا نے نکاح کی متعدد دلکش تصاویر شیئر کیں اور ساتھ ہی ایک جذباتی نوٹ بھی لکھا۔ اس نوٹ میں انہوں نے اپنی کہانی اور نئے آغاز پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے قرآن کی آیت 30:21 کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ شادی میں انہیں "سکون، مودت اور رحمت" ملی ہے۔ رمشا نے اللہ کے وقت اور منصوبے کا شکریہ ادا کیا۔
رمشا نے مزید لکھا، "ہماری زندگیوں میں بہت سے راستے ہو سکتے تھے، اللہ کے فضل سے، اس نے ہمارے راستے ایک کر دیے۔" انہوں نے دعا کی کہ ان کی زندگی کے ہر مرحلے میں پیار، مہربانی اور برکت برقرار رہے۔
ایک ہفتہ پہلے شیئر کی گئی ایک ویڈیو میں، رمشا نے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اس حصے کو عوامی نظروں سے دور کیوں رکھا۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ سال انہوں نے اپنے پہلے شوہر کو طلاق دے دی تھی، جو ان کی بیٹی کے والد بھی ہیں۔ ان کے مطابق، صرف ان کے قریبی لوگ ہی اس علیحدگی کے بارے میں جانتے تھے۔
رمشا نے بتایا کہ وہ کافی عرصے تک اپنی زندگی کے اس حصے کے بارے میں بات کرنے سے ڈرتی رہیں، شرمندگی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے کہ وہ سوالات، فیصلوں اور بدنامی سے واقف تھیں۔
رمشا صلاح الدین حال ہی میں 'اے آر وائی ڈیجیٹل' کے 'تماشا سیزن 5' میں پندرہویں امیدوار کے طور پر نظر آئی تھیں، جہاں انہیں وسیع تر سامعین نے جانا۔