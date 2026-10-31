عاصم اظہر کی تیسویں سالگرہ اور ہانیہ عامر کا 'اجنبی' ٹوسٹ!
عاصم اظہر نے اپنی تیسویں سالگرہ پر فینز کے لیے اپنا نیا گانا "اجنبی" ریلیز کرکے ایک خاص تحفہ دیا۔ مگر اس سالگرہ کی تقریبات نے مزید توجہ اس وقت حاصل کی جب اداکارہ ہانیہ عامر ان کی انسٹاگرام فوٹو کلیکشن میں نظر آئیں۔ ہانیہ کی اس موجودگی نے دونوں کے درمیان ممکنہ طور پر دوبارہ تعلقات کی قیاس آرائیوں کو پھر سے ہوا دے دی۔
فینز نے فوراََ ان کے شیئر کیے گئے لمحات کو نوٹس کیا اور سوشل میڈیا پر ان کے تعلقات پر بحث شروع کر دی۔ عاصم اظہر نے لندن کی گلیوں میں فلمائی گئی ایک انسٹاگرام ویڈیو کے ذریعے "اجنبی" کی ریلیز کا اعلان کیا تھا، جس کو انہوں نے اپنی سالگرہ کا تحفہ قرار دیا۔ میوزک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے انہوں نے یہ گانا ان لوگوں کے نام کیا جنہوں نے محبت پائی ہے یا دوبارہ پانے کی امید رکھتے ہیں۔ ان کے کیپشن میں گانے کے بول بھی شامل تھے۔
اسی دوران، ہانیہ عامر نے بھی ایک انسٹاگرام سٹوری پوسٹ کی تھی جس میں وہ کسی محلے میں ایک مرد دوست کے ساتھ سکوٹر چلا رہی تھیں۔ ہانیہ کی اس پوسٹ کے وقت نے فینز کی توجہ کھینچ لی، خاص طور پر اس لیے کیونکہ پس منظر میں عاصم اظہر کا نیا گانا چل رہا تھا۔
بعد میں، سنگر نے اپنی سالگرہ کی ایک فوٹو کلیکشن شیئر کی اور سب کا ان کی دعاؤں اور خواہشات کے لیے شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اس موقع کو اپنی بہترین سالگرہ قرار دیا اور اپنے ارد گرد موجود محبت پر شکر گزاری کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ، انہوں نے مذاق میں کہا کہ اگرچہ وہ 30 سال کے ہو گئے ہیں، لیکن مزہ جاری رہنا چاہیے۔
اس سالگرہ کے البم میں کئی ذاتی لمحات شامل تھے، جن میں ان کے والدین اور فیملی کے ساتھ جشن منانا بھی تھا۔ ایک تصویر میں کیک پر سنگر کی بچپن کی تصویر لگی ہوئی تھی جس پر سالگرہ کی ٹوپی بھی سجی تھی۔ ایک اور مزے دار سنیپ شاٹ میں وہ ایک پوسٹر کے پیچھے پوز کر رہے تھے۔ لیکن سب سے زیادہ بات چیت نویں سلائیڈ پر ہوئی!
اس ویڈیو میں عاصم اظہر اور ہانیہ عامر ایک ساتھ محلے میں سکوٹر چلاتے ہوئے نظر آئے، جس پر فینز نے پرجوش ردعمل دیا۔ کمنٹس میں فینز نے ہانیہ عامر کی موجودگی کو نمایاں کیا، جبکہ دوسروں نے سنگر کو ان کی سالگرہ کی مبارکباد دی۔ ان کے تعلقات کے بارے میں قیاس آرائیاں کئی ایونٹس میں ایک ساتھ نظر آنے کے بعد سے جاری ہیں۔ تاہم، دونوں نے اب تک عوامی طور پر کسی بھی رومانوی تعلقات کی تصدیق نہیں کی ہے، جس سے فینز ان کے موجودہ تعلقات کے بارے میں تجسس میں مبتلا ہیں۔ اب دیکھتے ہیں یہ "اجنبی" کہانی کدھر کا رخ لیتی ہے؟