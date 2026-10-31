نیند کے دشمن یہ چار کھانے: کیا آپ بھی رات کو انہیں کھا رہے ہیں؟
اگر آپ بھی روز یہ سوچتے رہتے ہیں کہ آخر نیند کیوں نہیں آ رہی، تو ہو سکتا ہے آپ کا رات کا مینو ہی اس کی اصل وجہ ہو۔ یہ بالکل بھی ضروری نہیں کہ آپ اپنی پسندیدہ چیزوں کو ہمیشہ کے لیے ڈائٹ سے نکال دیں، بس تھوڑی سی احتیاط اور صحیح وقت پر کھانے کا دھیان رکھنا بہت فرق لا سکتا ہے۔
نیند آنے میں مشکلات کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں دن بھر کا تناؤ اور فون کا بے تحاشا استعمال شامل ہیں، لیکن یہ سب کچھ نہیں۔ کبھی کبھی بستر پر جانے سے عین پہلے کھائی گئی چیز بھی ہماری رات کی آرام کو خراب کر دیتی ہے، اور ہمیں یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ مسئلہ کہاں ہے۔ کچھ بہت عام کھانے کی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری نیند کی دوست نہیں، بلکہ دشمن ثابت ہو سکتی ہیں، خاص طور پر اگر انہیں رات گئے کھایا جائے۔
ڈارک چاکلیٹ: صحت کا دھوکا؟
ہم سب ڈارک چاکلیٹ کو صحت مند سمجھتے ہیں کیونکہ یہ اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر کیفین اور تھیوبرومائن بھی موجود ہوتے ہیں جو ہمارے دماغ کو الرٹ رکھتے ہیں۔ جتنی زیادہ کوکو کی مقدار ہوگی، اتنے ہی زیادہ یہ دونوں اجزا بھی ہوں گے! تو اگر آپ رات گئے چاکلیٹ کھا کر بستر پر لیٹ جاتے ہیں، خاص طور پر اگر آپ کیفین کے معاملے میں تھوڑے حساس ہیں، تو نیند کا آنا مشکل ہو سکتا ہے۔
تیل میں تلی چیزیں: ہاضمے کا بوجھ
فرائیڈ پوٹیٹوز، برگر، اور دیگر تلی ہوئی چیزیں، یہ سب ہمارے معدے کو ہضم ہونے میں بہت زیادہ وقت لگاتی ہیں۔ سوچیں! آپ سونے کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ کا معدہ پیٹ میں ایک بھاری جنگ لڑ رہا ہے۔ جب آپ سونے سے پہلے ان بھاری اور چکنی چیزوں کو کھاتے ہیں تو پیٹ میں بھاری پن، گیس، اور بے چینی محسوس ہو سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ رات کا کھانا ہلکا پھلکا ہو اور سونے سے کئی گھنٹے پہلے کھا لیا جائے۔
مرچ مصالحے: سینے کی آگ
اگر آپ بھی وہ ہیں جو رات کے کھانے میں بھی تیز مصالحے پسند کرتے ہیں، تو یہ عادت آپ کی نیند خراب کر سکتی ہے۔ کچھ لوگوں میں تیز مرچ مصالحے والی غذائیں سینے میں جلن یا معدے کی تکلیف پیدا کر سکتی ہیں، خاص طور پر جب انہیں سونے سے عین پہلے کھایا جائے۔ اگر آپ نے محسوس کیا ہے کہ چٹ پٹا کھانے کے بعد آپ کو نیند نہیں آتی، تو اب آپ کو جواب مل گیا ہے کہ آپ کا مسئلہ کہاں ہے۔
آئس کریم: میٹھا جھٹکا
آئس کریم سنتے ہی راحت اور ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے نا؟ خاص طور پر رات کو فلم دیکھتے ہوئے یا دن بھر کی تھکن کے بعد ایک باؤل آئس کریم! لیکن سچ یہ ہے کہ رات گئے اتنی زیادہ چینی لینا نیند کے لیے بالکل اچھا نہیں۔ اور اگر آئس کریم میں چاکلیٹ یا کوکو بھی شامل ہو تو اس میں چینی کے ساتھ ساتھ کیفین کا بھی ڈبل ڈوز مل جاتا ہے،
تو حل کیا ہے؟
ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی سے بالکل نکالنے کی ضرورت نہیں، بس کب اور کتنی مقدار میں کھاتے ہیں، یہ اہم ہے۔ کوشش کریں کہ سونے سے کئی گھنٹے پہلے ہی اپنا کھانا مکمل کر لیں۔ ایک ہلکا ڈنر اور سونے کا ایک باقاعدہ روٹین آپ کو بہتر نیند لینے میں مدد دے سکتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر نیند نہ آنے کا مسئلہ برقرار رہتا ہے تو صرف کھانے کو ہی موردِ الزام نہ ٹھہرائیں، ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہو۔ تو اگلی بار سونے سے پہلے سوچو، کیا یہ لذیذ بائٹ آپ کی پرسکون نیند کا سودا کر رہی ہے؟