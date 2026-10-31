رنبیر کپور اور پورنا جگن ناتھ کی ہالی وڈ پریمیئر پر پھر ملاقات!
اداکارہ پورنا جگن ناتھ، جو کبھی رنبیر کپور کی ہٹ فلم ’یہ جوانی ہے دیوانی‘ میں ایک مختصر لیکن اہم کردار میں نظر آئی تھیں، گزشتہ جمعرات کو لاس اینجلس میں ’رامائن: رائز آف اے لیجنڈ‘ کے عالمی پریمیئر میں شریک ہوئیں۔
اس ایونٹ میں پورنا کی رنبیر کپور سے دوبارہ ملاقات ہوئی جہاں انہوں نے رنبیر کی پرفارمنس کو ’مقناطیسی‘ کہہ کر سراہا۔ پورنا نے پریمیئر کی تصاویر اپنے انسٹاگرام پر شیئر کرتے ہوئے لکھا، ”رامائن ایک سینیما کی کمال کارکردگی ہے۔ اسے 3D میں ضرور دیکھیں۔ اور رنبیر کپور اس میں مقناطیسی ہیں، وہ یہ کردار نبھانے اور یہ تاج پہننے کے لیے ہی پیدا ہوئے تھے۔“
یاد رہے، یہ دونوں اداکار اس سے پہلے ’یہ جوانی ہے دیوانی‘ میں ایک ساتھ کام کر چکے ہیں، جس میں دپیکا پڈوکون بھی شامل تھیں۔ پورنا نے اس فلم میں ایک ٹی وی شو کی میزبان کا کردار ادا کیا تھا جو کہانی کے اندر ایک مختصر مگر نمایاں کردار تھا۔
’رامائن: رائز آف اے لیجنڈ‘ میں رنبیر کپور بھگوان رام، سائی پلوی سیتا، یش راون، سنی دیول ہنومان اور روی دوبے لکشمن کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس فلم کی ہدایت کاری تیواری نے کی ہے اور یہ پرائم فوکس سٹوڈیوز کے بینر تلے ملہوترا کی نگرانی میں، آٹھ بار آسکر جیتنے والے DNEG اور یش کے مونسٹر مائنڈ کریشنز کے تعاون سے تیار کی گئی ہے۔
یہ فلم دو حصوں پر مشتمل ہے، جس کا پہلا حصہ ’رامائن: پارٹ 1‘ 5 نومبر 2026 کو دنیا بھر میں ریلیز ہوگا اور دوسرا حصہ 2027 کی دیوالی پر متوقع ہے۔ تو کیا آپ بھی رنبیر کو اس نئے اوتار میں دیکھنے کے لیے تیار ہیں؟