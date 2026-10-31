بشریٰ انصاری کی 'پیسے والا پیار' تھیوری: رشتوں کی بقا کا نیا اصول؟
ویٹرن پاکستانی اداکارہ، بشریٰ انصاری، جو اپنی ورسٹائل اداکاری اور منفرد مزاح سے کئی نسلوں کے دلوں پر راج کرتی رہی ہیں، آج کل اپنے یوٹیوب و لاگز کے ذریعے بھی مداحوں سے جڑی رہتی ہیں۔ ان کے حالیہ وڈیو میں انہوں نے ایک ایسے نازک مگر کڑوے سچ پر بات کی ہے جس نے ہر ایک کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ بشریٰ انصاری کا کہنا ہے کہ آج کے ماڈرن دور میں ذاتی رشتوں کی نباہ اور ان کی مضبوطی میں مالی اخراجات کا ایک بہت اہم کردار بن گیا ہے، اور اب جذباتی تعلقات پیسوں کی جیب سے ہی چلتے دکھائی دیتے ہیں۔
اپنی اس دل کھول کر کی گئی بات چیت میں بشریٰ انصاری نے کھل کر یہ مشاہدہ شیئر کیا: "اگر آپ ان پر خرچ کرتے رہیں اور انہیں مہنگے تحفے دیتے رہیں، تو ان کے ساتھ آپ کا رشتہ مستحکم رہے گا۔" ان کا یہ خیال صرف دوستوں اور محبت کرنے والوں تک ہی محدود نہیں، بلکہ خاندانی اور سماجی حلقوں میں بھی یہی حقیقت نظر آتی ہے؛ بچے ہوں یا دوست، سبھی اس وقت زیادہ خوش اور مثبت ردعمل دیتے ہیں جب انہیں مادی مدد یا تحفے تحائف سے نوازا جائے۔ سچ بولیں، کیا آپ نے کبھی یہ بات محسوس نہیں کی؟
پاکستان میں، جہاں خاندان اور دوستیاں ہمیشہ سے بے لوث محبت، خلوص اور غیر مشروط حمایت کی بنیاد پر ہوتی تھیں، بشریٰ انصاری کے یہ تبصرے ایک نئی بحث کا موضوع بن سکتے ہیں۔ یہ بات کہ محبت اور سچائی کو اب مالی سرمایہ کاری کی ضرورت پڑ گئی ہے، ہماری صدیوں پرانی ثقافتی اقدار کو ایک شدید چیلنج دے رہی ہے۔ یہ مشاہدات ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ بڑھتے ہوئے معاشی دباؤ اور تیزی سے بدلتی معاشرتی اقدار کس طرح ہمارے آپسی تعلقات کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہیں۔ یہ ایک ایسا اہم شفٹ ہے جسے پاکستانی عوام کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے سماجی معیار اب روزمرہ کے رشتوں پر گہرا اثر ڈال رہے ہیں۔
لیکن اس ساری 'پیسہ ہی پیار ہے' والی تھیوری کے باوجود بشریٰ انصاری نے مکمل طور پر مایوسی کا دامن نہیں تھاما۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کی اپنی زندگی میں بھی کچھ ایسی خالص دوستیاں موجود ہیں جو ایسی کسی مادی شرط کے بغیر ہی مضبوطی سے قائم ہیں۔ بشریٰ انصاری کی یہ باتیں ہمیں اصلی تعلقات کی قدر کرنے کی یاد دلاتی ہیں اور رشتوں کے جذباتی اور مالی پہلوؤں کے درمیان ایک توازن قائم کرنے کے بارے میں ایک نئی بحث کا دروازہ کھولتی ہیں۔ تو بھائی لوگو، آپ کو کیا لگتا ہے، رشتوں میں دل چلتا ہے یا پھر بینک بیلنس؟