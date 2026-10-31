Minions سے Monster تک: Halloween کے لیے 10 بہترین فلمیں ابھی دیکھیں!
Halloween کی تیاریاں زوروں پر ہیں اور اس سال بچوں کے Minions کے روپ میں نظر آنے کا پورا چانس ہے۔ جی ہاں، اپنے یہ پیلے رنگ کے، کیلے پسند کرنے والے عجیب و غریب دوست بھی 'spooky season' کے لیے واپس آ گئے ہیں۔ 'Minions & Monsters' کے ساتھ یہ Animated گروہ Golden Age of Hollywood کی سیر پر ہے، اور یہ فلم Peacock پر دیکھنے کے لیے دستیاب ہے۔
اس کے ساتھ ہی، Halloween کے لیے Streaming services پر ہر طرح کی ہارر فلمیں بھی موجود ہیں، اور کچھ بالکل نئی فلمیں بھی ریلیز ہوئی ہیں۔ Sacha Baron Cohen اپنے مشہور ترین کرداروں میں سے ایک کو 'Ali G: Who Iz I' میں واپس لا رہے ہیں، جو Prime Video پر دستیاب ہے۔ Scott Eastwood کی War movie 'Lucky Strike' Hulu پر موجود ہے، اور Netflix پر 'SCTV: The Greatest Show You've Never Heard Of' نامی ڈاکومنٹری بھی دیکھی جا سکتی ہے، جس میں John Candy، Martin Short اور کینیڈا کے کئی مشہور کامیڈین شامل ہیں۔
تو چلیں، دیکھتے ہیں وہ کون سی 10 نئی اور بہترین فلمیں ہیں جنہیں آپ ابھی Stream کر سکتے ہیں:
1. Ali G: Who Iz I (Prime Video)
Sacha Baron Cohen اس Mockumentary میں نہ صرف ڈائریکٹر ہیں بلکہ خود Ali G کے کردار میں بھی جلوہ گر ہو رہے ہیں، وہی 2000 کی دہائی والا 'doo-rag' پہننے والا Hip-Hop Nitwit! Ali پھر سے اپنے 'cultural appropriation' کے کھیل میں مصروف ہے، لیکن اس بار ساتھ میں ایک 'bundle of joy' بھی راستے میں ہے، کیونکہ اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی گرل فرینڈ جولی (Morgana Robinson) آٹھ مہینے کی حاملہ ہے۔ اب سوچیں کتنا بڑا ہنگامہ ہونے والا ہے!
2. Deborah Ann Woll کی ہارر فلم (پلیٹ فارم کا ذکر دستیاب نہیں)
Deborah Ann Woll کی اس Thriller میں ایک Forensic Anthropologist اپنے والد کی پراسرار لاش دیکھ کر جذباتی طور پر ہِل جاتی ہے، جن کے جسم پر عجیب کاٹنے کے نشانات ہیں۔ یہ فلم ایک Classic Horror Trope کو ایک cool، Cop-Show کے انداز میں پیش کرتی ہے، اور اس کا Monster ڈیزائن بھی بالکل 'freaky' ہے! ڈرتے ڈرتے مزہ آئے گا، یہ پکا ہے۔
3. Steven Spielberg کی Sci-Fi Thriller
جب Aliens کی بات ہو تو Steven Spielberg کا نام سب سے اوپر آتا ہے، اور یہ Sci-Fi Thriller بھی کمال ہے۔ ایک TV Meteorologist (Emily Blunt) اور ایک Whistleblower (Josh O'Connor) 80 سال پرانے حکومتی Alien Cover-up میں پھنس جاتے ہیں۔ بھاگ دوڑ اور عجیب و غریب Extraterrestrial واقعات سے بھری یہ فلم آخر میں آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی۔
4. Hippo کا survival thriller
Madison Davenport اور Olivia Bernstone Louisiana Bayou میں مگرمچھ دیکھنے نکلی تھیں، لیکن انہیں ملا ایک خونخوار، دیو ہیکل Hippo! یہ دونوں دوست اور دیگر چھٹی منانے والے ایک ظالم Hippo کے حملے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جناب، یہ Hippo صرف بھوکا ہی نہیں، خون کا پیاسا بھی ہے! 'Hungry Hungry Hippos' کا اصلی اور خونی ورژن دیکھنا ہے تو یہ فلم دیکھیں۔
5. The Invite
Olivia Wilde کی بہترین ہدایت کاری والی فلم شاید اب بھی 'Booksmart' ہی ہے، لیکن یہ بھی کم نہیں! وہ Seth Rogen کے ساتھ اس 'clever comedy' میں ایک ایسے جوڑے کا کردار ادا کر رہی ہیں جن کی شادی میں 'passionless' تعلقات کے بعد ایک غیر متوقع Dinner Party میں پڑوسیوں (Edward Norton اور Penélope Cruz) کی ایک پرکشش پیشکش سے ہلچل مچ جاتی ہے۔ دیکھنا ہے کہ یہ 'invite' کیا رنگ لاتا ہے!
6. Lucky Strike (Hulu)
ایک سچی کہانی پر مبنی، یہ World War II ایکشن تھرلر Scott Eastwood کو 1944 کی Battle of the Bulge میں ایک فوجی کے روپ میں پیش کرتی ہے۔ جب اس کی یونٹ Nazis کے حملے میں تباہ ہو جاتی ہے تو یہ زخمی امریکی دشمن کے علاقے میں پھنس جاتا ہے۔ پھر اسے اپنی عقل اور ایک ریڈیو پر بھروسہ کرتے ہوئے جرمن فوجیوں سے بچ کر زندہ نکلنا پڑتا ہے۔ بس کہہ لیں کہ 'جان ہے تو جہان ہے' والی کہانی ہے۔
7. Mona Lisa کی چوری پر ایکشن کامیڈی
اس ایکشن-کامیڈی ہیٹ فلک میں، ایک اطالوی ہیکر (Simona Tabasco) اور ایک فرانسیسی ڈیمولیشن ماہر (Victor Belmondo) کو ایک انگریز بزنس مین (Stanley Tucci) نے Mona Lisa چوری کرنے کے لیے ہائر کیا ہے۔ لیکن اصل ٹویسٹ یہ ہے کہ – Surprise! – وہ ان کا دیرینہ گمشدہ باپ نکلتا ہے اور وہ دونوں بہن بھائی ہیں۔ اب کیا وہ اپنے 'نئے' ابا پر بھروسہ کر پائیں گے؟
8. Minions & Monsters (Peacock)
Minions کی واپسی کے ساتھ ہنگامہ تو ہونا ہی تھا۔ لیکن یہ تازہ ترین اینیمیٹڈ کامیڈی پرانے ہالی ووڈ Classics اور Creature Features کے لیے ایک Love Letter بھی ہے۔ یہ چھوٹے پیلے دوست 1920 کی دہائی میں Tinseltown میں دھوم مچا دیتے ہیں اور ایک جادوئی کتاب کا استعمال کر کے ایک Elder God اور دیگر عجیب و غریب Beasts کو اپنی Monster Movie کے لیے بلا لیتے ہیں۔ یہ Minions ہمیشہ کچھ نیا کر جاتے ہیں، ہے نا؟
9. Moana: Live Action
2016 کی اصل اینیمیٹڈ میوزیکل ایڈونچر 'beyond the reef' کی ایک شاندار کہانی تھی۔ یہ تھوڑی تاریک Live-Action Remake (جو پھر بھی Safe ہے) پوری کہانی کو واپس لے آتی ہے۔ آسٹریلوی Newcomer Catherine Lagaʻaia Empowering Teen Wayfinder کے کردار میں ہیں، جو Shapeshifting Demigod Maui (Dwayne Johnson جو اپنے اندرونی Fabio کو embrace کر رہے ہیں) کے ساتھ سفر پر نکلتی ہیں۔ کیا Rock پھر سے دل جیت پائیں گے؟
10. SCTV: The Greatest Show You've Never Heard Of (Netflix)
1970 کی دہائی کے آخر میں، 'SCTV' 'Saturday Night Live' کا کینیڈین ہم منصب بن کر آیا اور اپنی ایک الگ شناخت بنائی۔ یہ ڈاکومنٹری کچھ مشہور کامیڈینز کو اکٹھا کرتی ہے جنہوں نے اس Sketch Show سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا، جن میں Eugene Levy، Dave Thomas، Rick Moranis، Martin Short اور مرحومہ Catherine O'Hara شامل ہیں۔ کامیڈی کے لیجنڈز کو ایک ساتھ دیکھنا تو بنتا ہے!
تو بتاؤ، اس Halloween ویک اینڈ پر تمہارا پلان کیا ہے؟ کون سی فلم سب سے پہلے دیکھنے والے ہو؟