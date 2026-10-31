اڑتا تیر: پہلے ہفتے میں تیر چلاتا رہا، پھر رفتار سست پڑ گئی!
آیوشمان کھرانا اور سارہ علی خان کی فلم 'اڑتا تیر' نے ریلیز کے پہلے کچھ دنوں میں باکس آفس پر واقعی کمال دکھا دیا تھا، سب کو حیران کر کے! پوزیٹو ریویوز ملنے کے بعد، فلم نے راجنی کانت کی 'جیلر 2' جیسے بڑے ہاتھی کے سامنے بھی اپنی جگہ بنا لی تھی۔ لیکن، بھئی دوسرے ہفتے میں آتے آتے یہ رفتار تھوڑی سست پڑ گئی ہے۔
فلم نے تھیٹر میں اپنے اوپننگ ڈے پر پورے ₹4.10 کروڑ سمیٹ لیے تھے۔ اچھے ریویوز نے اس کو مزید سپورٹ کیا اور ہفتے کے روز اس کی کمائی ₹7.25 کروڑ تک پہنچ گئی۔ اتوار کے روز تو یہ اور بڑھ کر ₹8.20 کروڑ ہو گئی، جو کہ اب تک کی سب سے زیادہ سنگل ڈے کمائی ہے۔ پیر کے روز سے کمی آنا شروع ہوئی، جو کہ توقع کے مطابق تھی، لیکن فلم پھر بھی مستحکم رہی۔
Sacnilk کی گزشتہ بدھ کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق، 'اڑتا تیر' نے ₹2.36 کروڑ جمع کیے جو پچھلے دن کے ₹2.25 کروڑ سے تھوڑے زیادہ تھے۔ اس سے فلم کی کل انڈیا کلیکشن ₹33.26 کروڑ تک پہنچ گئی ہے۔
تارن آدرش نے X پر لکھا کہ منگل کو فلم کی کمائی پیر کے برابر رہی اور ڈسکاؤنٹ ٹکٹ کی آفر نے لوگوں کو سینما تک کھینچا۔ ان کے مطابق پہلے ہفتے کی کل کمائی تقریباً ₹31 کروڑ رہنے کی توقع ہے، جو "ایک اچھا نتیجہ" ہے۔ ان کے بقول فلم کے پاس جمعے سے شروع ہونے والا ایک اور ہفتہ ہے، اس سے پہلے کہ 5 نومبر کو 'رامائن' ریلیز ہو۔
فلم کی کہانی ایک پاکستانی جاسوس (آیوشمان کھرانا) کے گرد گھومتی ہے جو ایک دھماکے کے بعد اپنی یادداشت کھو بیٹھتا ہے اور خود کو انڈین کاؤنٹر ٹیررازم اسکواڈ کا افسر سمجھنے لگتا ہے۔ اس غلط فہمی کی وجہ سے مزاح اور ایکشن سے بھرپور واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جہاں وہ سرحد پار جاسوسی کی کارروائی میں پھنس جاتا ہے۔ فلم میں راہول بوس، رام کپور، سہیل نیّر، گلشن گروور، مکل دیو، رگھوبیر یادو، برجیندر کالا، سپریا پِلگاؤںکر اور سندیپ آنند بھی معاون کرداروں میں ہیں۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ 'رامائن' کی ریلیز سے پہلے یہ تیر مزید کتنی منزلیں مار پاتا ہے؟