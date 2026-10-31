حنا الطاف کا کراچی کی 'جیل' پر طنزیہ وار
پاکستانی اداکارہ حنا الطاف نے لندن سے کراچی واپسی سے پہلے ایک انسٹاگرام سٹوری شیئر کی ہے جس میں انہوں نے کراچی میں لڑکیوں کو درپیش پابندیوں پر طنز کیا ہے۔
لندن کی سڑکوں پر عینک اور گرم کانوں والی ٹوپ پہنے گھومتے ہوئے حنا نے اپنے دل کی بات کہہ دی کہ وہ کراچی واپس جانے سے پہلے ایک آخری واک کرنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے لکھا، "میری فلائٹ آج ہے۔ کراچی واپسی۔ تو میں نے سوچا، چلو ایک آخری واک کر لوں اس سے پہلے کہ اپنے شہر کی جیل میں قید ہو جاؤں، کیونکہ وہاں لڑکیاں ٹھیک سے رہ بھی نہیں سکتیں۔"
انہوں نے مزید طنز کرتے ہوئے ایک اور نکتہ لکھا کہ لڑکیاں سڑکوں پر چل بھی نہیں سکتیں، کیونکہ بظاہر ملک میں صرف لڑکی ہونا ہی جرم ہے۔
بعد میں انہوں نے اپنے لندن کے دورے کی تصاویر کا مجموعہ بھی شیئر کیا اور کیپشن میں لندن کے باب کے اختتام کا ذکر کرتے ہوئے اسے ہمیشہ کی طرح جادوئی قرار دیا۔
حنا نے اپنے کیریئر کا آغاز وی جے کے طور پر کیا تھا، پھر ٹیلی ویژن ڈراموں کی طرف آئیں اور اے آر وائی ڈیجیٹل کی ٹیلی فلموں میں بھی کام کر چکی ہیں۔