زیبی خان کی شادی کی تمنا اور ملی اسرا عائشہ
"Tamasha Season 5" کے بعد، زیبی خان نے اس وقت سب کو حیران کر دیا جب انہوں نے ساتھی کنٹسٹنٹ اسرا عائشہ سے اچانک شادی کا اعلان کر دیا۔ وہ دونوں 'تماشا' میں ساتھ تھے اور ان کا آپس کا تعلق سب کو بہت پسند آیا تھا۔ اگرچہ زیبی فائنل چھ میں نہیں پہنچ سکے اور ان کی غیر موجودگی کافی حیران کن تھی، لیکن انہوں نے اپنی شادی کی خبر سے سب کو چونکا دیا۔
ان کے نکاح کی تصاویر اور خبر نے انٹرنیٹ پر دھوم مچا دی، اور لوگوں نے انہیں دعائیں اور مبارکبادیں بھیجیں۔
شادی سے پہلے زیبی خان نے ایک پروگرام میں اپنی ہونے والی شریک حیات کے بارے میں کچھ اشارے دیے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ جب وہ شادی کے بارے میں سوچتے ہیں تو ان کے لیے خاندانی پس منظر اور اقدار بہت اہم ہوتی ہیں۔ وہ ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے جس کا پشتون پس منظر ہو۔ اسرا عائشہ کے ساتھ ثقافتی اقدار میں مماثلت ہی وہ وجہ بنی کہ زیبی نے انہیں اپنا جیون ساتھی چنا۔
انہوں نے یہ باتیں "Mazaq Raat" میں شیئر کی تھیں۔