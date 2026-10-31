ایمن خان گولڈن گاؤن میں چھا گئیں، مداح ہوئے فدا!
سابقہ اداکارہ ایمن خان نے لائم فیشن ویک میں اپنی حالیہ شاندار اپیئرنس سے سب کے دل جیت لیے۔ گولڈ گاؤن میں ان کا ایلیگینٹ لُک دیکھ کر مداح تو بس فدا ہو گئے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اس گولڈن ڈریس کی جس نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا۔
بھئی، کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ بریک کے بعد بھی ایمن خان کا جادو ایسے چلے گا۔ ان کی اس انٹری کے بعد سوشل میڈیا پر ان کے سٹائل اور فٹنس کی تعریفوں کے پل باندھے جا رہے ہیں۔ ایک وقت تھا جب انہوں نے بطور چائلڈ ایکٹر اپنے کیریئر کا آغاز کیا، پھر ایک نمایاں ٹی وی اداکارہ کے طور پر اپنی پہچان بنائی اور پھر اداکاری سے بریک لے کر اپنی ذاتی زندگی پر توجہ دی اور تین بیٹیوں کی ماں بنیں۔ لیکن آج بھی ان کی فین فالوونگ میں ذرا بھی کمی نہیں آئی۔
لائم فیشن ویک میں جیسے ہی ایمن خان گولڈن گاؤن میں نظر آئیں، سب کی نظریں انہی پر ٹک گئیں۔ یہ صرف گاؤن کی بات نہیں، ان کی اوور آل سٹائلنگ نے اس لُک کو چار چاند لگا دیے۔ ایک فین نے تو لکھا، "آپ بہت پیاری لگ رہی ہو،" جبکہ دوسرے نے کہا، "گورجیئس اور کتنا فٹ!" کچھ نے تو انہیں "ملکہ" تک کہہ ڈالا اور یہ بھی کہا کہ اگر وہ دوبارہ اداکاری میں واپس آئیں تو دھوم مچا دیں گی۔
صرف یہی نہیں، ان کی اس اپیئرنس نے ان کی مقبولیت میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ ٹی وی سے دور رہنے کے باوجود بھی ایمن خان کی فیشن چوائسز اور سوشل میڈیا اپڈیٹس مداحوں کی توجہ کا مرکز بنی رہتی ہیں۔ اور اب یہ نیا لُک دیکھ کر تو پھر سے ان کے ممکنہ کم بیک کی باتیں شروع ہو گئی ہیں، اگرچہ ابھی تک انہوں نے خود کوئی اعلان نہیں کیا کہ وہ واپس آ رہی ہیں۔
تو دیکھو، ایمن خان نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ بریک لینے سے سٹار پاور کم نہیں ہوتی، بلکہ ڈبل ہو جاتی ہے! کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں جلد ہی انہیں پھر سے سکرین پر دیکھنے کو ملے گا؟