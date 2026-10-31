جان رمبو کے بیٹے کی گریجویشن: اداکار کی سب سے بڑی ٹرافی؟
ارے واہ! ہمارے فیورٹ لیجنڈ اداکار جان رمبو، جو کہ افضل خان بھی ہیں، آج کل ہواؤں میں اُڑ رہے ہیں۔ کیوں نہ اُڑیں بھلا؟ ان کے بیٹے احسن خان نے لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز (LUMS) سے اپنی گریجویشن مکمل کر لی ہے۔ اور سہیبہ افضال کے ساتھ مل کر، اس فیملی نے اس خاص موقع کو خوب سیلیبریٹ کیا۔
رمبو نے اس خوشی کا اظہار ایک ویڈیو کے ذریعے سوشل میڈیا پر کیا، جہاں وہ فخر سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی کامیابی پر دل کھول کر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ انہیں دنیا کا سب سے خوش قسمت باپ محسوس ہو رہا ہے۔
ان کی جذباتی باتوں کا سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوا، انہوں نے مزید کہا کہ "میں نے اداکاری میں بہت سے ایوارڈ جیتے ہیں، لیکن یہ میری سب سے بڑی ٹرافی ہے۔ میرے بیٹے نے آج LUMS سے گریجویشن کی ہے۔" ہے نا دل چھو لینے والی بات؟ ایک باپ کے لیے بیٹے کی کامیابی کسی بھی کیریئر کی کامیابی سے بڑھ کر ہوتی ہے۔
اس یادگار موقع پر یہ کپل بے حد خوش نظر آیا، اور وہاں موجود طلبہ نے بھی ان کے ساتھ تصاویر بنوائیں۔ جان رمبو، جو گیسٹ ہاؤس (1991) میں اپنے پی ٹی وی کے کلاسک سیٹ کام میں چوکیدار "جان رمبو" کے کردار سے مشہور ہوئے، ایک منجھے ہوئے پاکستانی اداکار اور کامیڈین ہیں۔
تو بتائیں، آپ کے خیال میں کون سی کامیابی زیادہ بڑی ہے – گولڈ میڈل یا آپ کے بچے کی مسکراہٹ؟