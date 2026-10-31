لڑکوں کی ہوڈیز بچاؤ مہم: ماں نے نکالا 'ڈیکوئے ہوڈی' کا جگاڑ!
امریکی سوشل میڈیا پر 'arizona_mama5' نامی ایک ٹک ٹاک کانٹینٹ کریئیٹر، جو خود بھی لڑکوں کی ماں ہیں، نے ایک ایسا مسئلہ اٹھایا ہے جس سے ہزاروں والدین پریشان رہتے ہیں۔ وہ مسئلہ ہے بیٹے کی مہنگی ہوڈیز کا سکول میں 'گم' ہو جانا یا یوں کہہ لیں، 'منگنی' ہو جانا۔ انہوں نے ۲۶ اکتوبر کو اپنی ٹک ٹاک پر ایک ویڈیو شیئر کی جس میں انہوں نے ایک انوکھا حل پیش کیا۔
ہوڈیز کا رومان اور والدین کی پریشانی
'arizona_mama5' کی ویڈیو میں بتایا گیا کہ کیسے مڈل اور ہائی سکول میں لڑکوں کی ہوڈی ملنا ایک 'سیریس ریلیشن شپ' کی نشانی سمجھی جاتی ہے۔ لیکن لڑکوں کے والدین کے لیے، جو اکثر یہ ہوڈیز خریدتے ہیں، یہ "عشق" کافی مہنگا پڑ جاتا ہے۔
'ڈیکوئے ہوڈیز' کا جگاڑ کیسے کام کرتا ہے؟
'arizona_mama5' نے اپنی وائرل ویڈیو میں (جسے تقریباً ۵۰۰,۰۰۰ بار دیکھا گیا ہے) دکھایا کہ ان کی 'ڈیکوئے بن' پرانی، سستے داموں خریدی گئی ہوڈیز سے بھری پڑی ہے۔ وہ ان ہوڈیز پر کولون سپرے کرتی ہیں اور ڈرائیر شیٹس ڈال کر انہیں "میرینیٹ" کرتی ہیں تاکہ ان سے ایک خاص "خوشبو" آنے لگے۔ ان کا کہنا ہے کہ پچھلے سال ان کی چار ہوڈیز 'چوری' ہوئیں، تو اس سال انہوں نے یہ تعداد دس کر دی ہے۔
ان کے مطابق جب سکول کی لڑکیاں بیٹے کی ہوڈی مانگتی ہیں تو وہ ۹۰ ڈالر والی ہوڈی کے بجائے ڈیکوئے لے جاتی ہیں۔
'ہوڈی چوروں' اور 'لڑکیوں کی ماں' کا ردعمل
یہ ہلکی پھلکی، مزاحیہ ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی اور اس نے ہوڈی چوری، جنسی حرکیات اور پرورش کے بارے میں ایک لمبی بحث چھیڑ دی۔ بہت سی 'بوائے مامز' نے اس نصیحت کے لیے شکریہ ادا کیا۔ ایک پانچ بیٹوں کی ماں نے شکریہ ادا کیا۔ ایک اور ماں نے بتایا کہ ان کے بیٹے کی اس سیزن میں ۶۵ ڈالر کی نائیکی ہوڈی جا چکی ہے۔ ایک نے تو اپنے ۹۵ ڈالر کی ہوڈی جو اس نے کنسرٹ سے اپنی جیب سے خریدی تھی، بریک اپ کے بعد ہاتھ سے جانے کا غم بھی سنایا۔
خود کو ہوڈی چور کہنے والی بہت سی پرانی 'چورنیاں' بھی کمنٹس میں سامنے آئیں، کچھ نے تو یہ بھی تسلیم کیا کہ ان کے پاس اب بھی وہ ہوڈیز ہیں جو انہوں نے کبھی 'چرائیں' تھیں۔ ان میں سے ایک نے لکھا کہ اب وہ خود بوائے موم ہے اور اپنے کرما کو قبول کر رہی ہے۔
ایک اور ماں نے بتایا کہ وہ تین نوجوان بیٹوں کے لیے تقریباً دو سال سے ڈیکوئے ہوڈیز استعمال کر رہی ہیں اور لڑکے کو کہتی ہیں کہ اسے کم از کم ایک بار سکول پہن کر جائے تاکہ لڑکی اسے پہچان لے۔
'گرل موم' یعنی لڑکیوں کی ماؤں نے بھی اس بحث میں حصہ لیا۔ ایک نے لکھا کہ وہ اپنی بیٹی کو ڈیکوئے ہوڈی پر سمجھوتہ نہ کرنے کا کہہ رہی ہے۔ ایک اور نے ہنستے ہوئے ایموجی کے ساتھ لکھا کہ بیٹے کی ماں کے طور پر وہ اس نصیحت کی قدر کرتی ہے اور بیٹی کی ماں کے طور پر اسے پہلے سے خبردار ہونے کا فائدہ ملا۔
مذاق یا سیریس بزنس؟
ایک فالو اپ ویڈیو میں، اصل کانٹینٹ کریئیٹر نے واضح کیا کہ ان کی یہ ویڈیو دراصل ایک مذاق تھا اور ان کے بیٹے صرف گرل فرینڈز کو ہی ہوڈیز نہیں دیتے۔ ان کے مطابق ان کے بیٹے لڑکیوں کے ایک گروپ کے ساتھ رہتے ہیں اور کسی کو ٹھنڈ لگے تو جیکٹ دے دیتے ہیں؛ یہ ضروری نہیں کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا معاملہ ہو۔
وہ مزید کہتی ہیں کہ ڈیکوئے ہوڈیز کے ساتھ ہوڈی واپس لینے کا کوئی دباؤ نہیں رہتا اور نہ کوئی عجیب گفتگو ہوتی ہے۔
تو بھئی، پاکستانی بوائے مامز، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ 'ڈیکوئے ہوڈی' والا جگاڑ پاکستان میں چلے گا یا نہیں؟