بابارک شاہ نے عمران عباس اور 'مولا جٹ' پر تبصروں کی صفائی پیش کردی
’تماشا سیزن 5‘ جیتنے کے بعد بابارک شاہ ایک بار پھر سب کی نظروں میں ہیں۔ حالانکہ پچھلے کچھ عرصے سے وہ ڈراموں یا فلموں میں اتنے زیادہ نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن ’تماشا‘ نے انہیں خوب مقبولیت دی۔ اس سے پہلے وہ کچھ ایسے بیانات دے چکے تھے جن پر کافی چہ مگوئیاں ہوئیں، اور اب انہوں نے AK Buzz پوڈ کاسٹ پر ان باتوں کی وضاحت دی ہے۔
یاد رہے کہ بابارک شاہ نے حال ہی میں عمران عباس پر ایک طرح سے ’ڈِگ‘ کیا تھا، انہیں ’نان فلم ایکٹر‘ کہا تھا اور ان کے بقول عمران عباس میں ’فلم اسٹار والی بات‘ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وہ ’مولا جٹ‘ اور اس کی ٹیم سے بھی زیادہ متاثر نہیں ہوئے تھے۔ اب ایکٹر نے ان سب تبصروں پر ہونے والی تنقید کا جواب دیا ہے۔
بابارک شاہ نے کہا کہ ان کا مطلب صرف لوگوں کا ایک ’ٹیکنیکل انیلیسز‘ کرنا تھا۔ ان کا ارادہ کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا نہیں تھا، وہ تو بس فلمی دنیا کی تکنیکی باتوں پر روشنی ڈال رہے تھے۔ ان کے مطابق، جن لوگوں نے ان کی بات کو سمجھا، انہوں نے اسے مثبت انداز میں لیا اور اسے ’انا کا مسئلہ‘ نہیں بنایا۔ بابارک شاہ کا پختہ یقین ہے کہ وہ کسی کو ذاتی طور پر ٹارگٹ نہیں کر رہے۔
اب یہ ’ٹیکنیکل انیلیسز‘ کتنا تکنیکی تھا، یہ تو ہر سننے والا ہی بہتر جانتا ہے۔