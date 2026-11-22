آشیر وجاہت اور سبات بتین کا 'گڈیاں' ریلیز، انٹرنیٹ گرویدہ
پاکستانی سنگر سانگ رائٹرز آشیر وجاہت اور سبات بتین کا مشترکہ گانا "گڈیاں" یوٹیوب پر ریلیز ہو گیا ہے، اور انٹرنیٹ اس پر فدا نظر آ رہا ہے۔
دیکھنے والوں کا ردعمل فوراً آیا۔ ایک مداح نے "Pakistani Stars" لکھا۔ ایک کمنٹ میں کہا گیا کہ آشیر وجاہت اپنے ہی ایک نئے ورژن لگ رہے ہیں اور یہ تبدیلی دیکھ کر خوشی ہوئی، جبکہ ایک صارف کو خاص طور پر آشیر کا کاسٹیوم پسند آیا۔ بتین کی بھی تعریف ہوئی۔
تین منٹ 18 سیکنڈ کا یہ ٹریک دونوں نے خود لکھا، کمپوز کیا اور گایا۔ سلیمان نصیر نے اسے پروڈیوس کیا، ہنیش تنیجا مکسنگ اور ماسٹرنگ کے ذمہ دار رہے، اور الیکس شہباز نے ووکل انجینئرنگ کی۔
میوزک ویڈیو ٹی وی اداکار حمزہ سوہل کی ہدایت کاری میں ان کی پہلی کاوش ہے۔ ویڈیو میں آشیر اور بتین کے ساتھ میرب نصیر بھی نظر آتی ہیں۔ انداز ریٹرو ہے اور رنگ گرم اور بھرپور — کلاسک سرخ کار، بولڈ سوٹ، پھولوں والے اسکارف اور کامک بک جیسے ٹائٹل کارڈ۔
آشیر وجاہت کراچی کے سنگر، سانگ رائٹر اور اداکار ہیں۔ وہ ڈائریکٹر وجاہت رؤف اور پروڈیوسر شازیہ وجاہت کے بیٹے ہیں، ڈرامہ "پنجرہ" میں نظر آئے اور اسی کے ساؤنڈ ٹریک کے لیے موسیقی بھی ریکارڈ کی۔ 2024 میں ان کا گانا "صدقے" آیا، جو انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی نائل وجاہت اور سنگر نہال نسیم کے ساتھ بنایا؛ اس میں پاپ کے ساتھ قوالی کا رنگ ہے۔
سبات بتین فیصل آباد کے سنگر اور سانگ رائٹر ہیں۔ 2025 میں "گل سن" سے انہیں بڑی پہچان ملی، جو ریپر ریک اسٹار کے ساتھ پنجابی گانا تھا اور اسپاٹیفائی انڈیا کے چارٹ پر 62 نمبر تک پہنچا — اور یہ بھارت میں پاکستانی انٹرٹینمنٹ پر پابندیوں کے دوران ہوا۔ وہ زیادہ تر پنجابی گاتے ہیں، جبکہ ان کے چینل پر اردو اور ہندی کے گانے بھی ہیں، جن میں "وے سجنا"، "بلبل" اور "دنیا جال" شامل ہیں۔
ویسے سرخ کار، بولڈ سوٹ اور وہ کامک بک والے ٹائٹل کارڈز — آپ کا فیورٹ کون سا ہے؟