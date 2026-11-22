بیونسے کی 100 ویں نامزدگی — اور اس بار گریمی پر خواتین کا قبضہ
16 نومبر کو 2027 کے گریمی کی نامزدگیاں آئیں، اور بیونسے نے وہ عدد چھو لیا جو آج تک کسی موسیقار نے نہیں چھوا۔ "Morning Dew (Donk)" کو بہترین آر اینڈ بی سولو پرفارمنس کی نامزدگی ملنے کے ساتھ وہ گریمی کی تاریخ کی پہلی فنکار بن گئیں جن کے 100 نامزدگیاں ہیں۔ دوسرے نمبر پر ان کے ساتھی جے زیڈ ہیں، 89 کے ساتھ۔ سب سے زیادہ جیتنے کا ریکارڈ بھی انہی کے پاس ہے: 35۔ اب لیڈر بورڈ زیادہ دوڑ کم، اور زیادہ ویٹری لیپ لگتا ہے۔
ایک نام، سو نامزدگیاں
سوال وہی ہے جو ہر کوئی پوچھ رہا ہے: کیا بیونسے سب سے بڑی ہیں؟ ریکارڈنگ اکیڈمی کے اپنے حساب سے یہ بحث کب کی ختم ہو چکی ہے۔ لیکن 100 ویں نامزدگی تک پہنچنے کا راستہ ذرا غور سے دیکھیں۔
"Morning Dew (Donk)" ایک بونس ٹریک ہے جو B'Day کے 20 ویں سالگرہ والے ایڈیشن سے پہلے جاری ہوا، اور خود ڈیلکس ایڈیشن ایلیجیبلٹی ونڈو سے ایک ہفتہ رہ گیا۔
جواب سے فرق نہیں پڑتا۔ یہی وہ اکیڈمی ہے جس نے Lemonade کو سال کا بہترین البم نہیں بنایا اور 2025 میں Cowboy Carter آنے تک انہیں سب سے بڑا ایوارڈ اٹھانے کا انتظار کروایا۔ اتنی دیر تک رکے رہنے والے ادارے کے لیے ری ایشو کی نامزدگی کو تاج پہنانا کہنا ہمیں ذرا زیادہ لگتا ہے۔ ان کا اصل کیس تقریباً تین دہائیوں کی مسلسل خود کو نئے سرے سے ایجاد کرنے پر کھڑا ہے — Destiny's Child سے Renaissance تک، اور وہاں سے Cowboy Carter تک۔
خواتین کا راج
اصل خبر شاید بیونسے سے ذرا نیچے ہے۔ تقریب کی تاریخ میں پہلی بار خواتین نے نامزدگیوں کی فہرست کے اوپر والے چھ مقامات پر قبضہ کیا ہے۔
ریے 11 نامزدگیوں کے ساتھ آگے ہیں — کسی خاتون کے لیے ایک سال میں سب سے زیادہ نامزدگیوں کا وہ ریکارڈ برابر کرتے ہوئے جو بیونسے نے 2025 کے گریمی میں بنایا تھا۔ روزالیا نو کے ساتھ پیچھے ہیں۔ مرانڈا لیمبرٹ، اولیویا روڈریگو، فیبی بریجز اور پہلی بار نامزد ہونے والی ایلا لینگلی کے سات نامزدگیاں ہیں۔ سال کے بہترین البم کے آٹھ دعویداروں میں سے سات خواتین ہیں، اور برونو مارس واحد مرد ہیں۔
مزہ اس بات کا ہے کہ ان خواتین میں مشترک کچھ زیادہ نہیں۔ ریے کو ایک وقت صرف اپنا البم ریلیز کرنے کے لیے اپنے ہی لیبل سے لڑنا پڑا؛ آج وہی البم This Music May Contain Hope مرکری پرائز جیت چکا ہے اور اس کا پہلا سنگل سال کے بہترین ریکارڈ اور سال کے بہترین گیت، دونوں کی دوڑ میں ہے۔ روزالیا سیدھا لاطینی گریمی میں Lux کے لیے سال کا بہترین البم جیت کر آئی ہیں۔ کنٹری کی نئی آنے والی لینگلی واحد فنکار ہیں جن کا نام چاروں بڑی کیٹیگریز میں ہے۔ یعنی لندن کی ایک سول سنگر، کاتالونیا کی ایک تجرباتی فنکار اور الاباما کی ایک کاؤنٹری لڑکی — تینوں ایک ہی میز تک پہنچ گئی ہیں۔
اولیویا ڈین، اور ٹیلر سوئف کا سوال
پھر اولیویا ڈین ہیں، برطانوی سنگر۔ فروری میں انہیں بیسٹ نیو آرٹسٹ ملا، اور اس سال ان کی چھ نامزدگیاں ہیں — جن میں The Art of Loving کے لیے سال کا بہترین البم اور سال کا بہترین ریکارڈ اور گیت شامل ہیں۔
سال کے بہترین البم کا وہی بیلٹ انہیں ٹیلر سوئف کے ساتھ شیئر کرنا ہے، جن کا The Life of a Showgirl لگاتار پانچواں اسٹوڈیو البم ہے جو اس سب سے بڑے ایوارڈ کے لیے نامزد ہوا — یہ سلسلہ صرف کینڈرک لامر نے برابر کیا ہے۔
جانشین کا قصہ لگانا آسان ہے، اور ذرا جلدی بھی۔ سوئف نے اسٹیڈیم کے سائز پر اعتراف سے سلطنت بنائی؛ ڈین گرم، آہستہ جلتی سول گاتی ہیں، رات گئے کی گفتگو جیسی قربت کے ساتھ۔ سوئف سے ان کی مشترک چیز آواز سے زیادہ کچھ ہے: اپنی کہانی پر مکمل اختیار، اور ایک سامعین جو ہر البم کے ساتھ بڑھتا ہے۔ سوئف اس سال پانچ نامزدگیوں کے ساتھ کہیں نہیں جا رہیں۔ لیکن اگر اکیڈمی اپنی اگلی بھروسے والی ہیروئن ڈھونڈ رہی ہے، تو ڈین نے وہ کردار پہلے ہی لے لیا ہے۔
میڈونا، ڈالی پارٹن اور ایک تامل گیت
قریب سے دیکھیں تو تصویر گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ میڈونا کو Confessions on a Dance Floor: Part 2 کے لیے چار نامزدگیاں ملیں، مگر وہ کسی بڑی کیٹیگری میں جگہ نہیں بنا سکیں۔
پھر ڈالی پارٹن ہیں، جو اس موسمِ گرما میں 80 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ اکیڈمی نے انہیں دو نامزدگیوں سے یاد کیا، دونوں بہترین کنٹری ڈوئٹ/گروپ پرفارمنس میں۔ ایک "Butterfly" کے لیے، زیک براؤن بینڈ کے ساتھ ان کے ڈوئٹ پر۔ دوسری ان کے اپنے گیت "Light of a Clear Blue Morning" کے لیے، جسے انہوں نے ستاروں بھری ایک ٹولی کے ساتھ گایا ہے جس میں ان کی گاڈ ڈوٹر میلے سائرس بھی شامل ہیں۔ یہ وہ خراجِ تحسین ہے جو انہیں سننے کے لیے بہت دیر سے پہنچا۔
اور اوپر کی ساری خواتین کے ہوتے ہوئے، سال کا بہترین ریکارڈ، گیت یا البم — کسی ایک بھی ریپ ریلیز کا نام نہیں ہے۔
گھر کے سب سے قریب نامزدگی شاید سب سے زیادہ دل کو چھونے والی ہے۔ Varuvaaiy، جسے دیون ایکمبیرم نے کمپوز کیا اور گایا ہے اور جس میں سبھیکشا رنگاراجن نے بھی آواز دی ہے، بہترین گلوبل میوزک پرفارمنس کے لیے نامزد ہے۔ یہ تامل زبان کا وہ پہلا گیت ہے جو کبھی گریمی کے لیے نامزد ہوا، اور اس سال اس کیٹیگری میں بھارت کا واحد نمائندہ ہے۔