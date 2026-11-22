بسام طارق کا مارول کی "بلیڈ" پر بیان: Life's too short to make shit films
پاکستانی نژاد امریکی ہدایت کار بسام طارق ایک وقت مارول کی فلم "بلیڈ" ڈائریکٹ کرنے والے تھے، جس میں مہرشالہ علی تھے۔ وہ پہلے ہی اس پروجیکٹ سے الگ ہو چکے ہیں، اور ایک نئے انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے سپر ہیرو فلم ڈائریکٹ کرنے سے ہاتھ کیوں کھینچ لیا۔
"یور مدر یور مدر یور مدر" کے ہدایت کار نے وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ زندگی بہت مختصر ہے، اس لیے وہ ایسی فلمیں نہیں بنانا چاہتے جو معیاری نہ ہوں، اور اسے اپنا بڑا سبق قرار دیا۔
ہمارے لیے اس بیان کا اصل مزہ یہ ہے کہ بڑی پروڈکشن سے کنارہ کشی کی وجہ عام طور پر گول مول الفاظ میں بتائی جاتی ہے — تخلیقی اختلافات، شیڈولنگ کے مسائل، اور آگے سے ایک پریس نوٹ۔ بسام طارق نے یہ سارا لٹریچر ایک ہی جملے میں سمیٹ دیا، اور وہ بھی ایسے پراجیکٹ کے بارے میں جس میں مہرشالہ علی جیسا نام سامنے تھا۔
یہ کہنا ضروری ہے کہ پروجیکٹ چھوڑنے کی بات نئی نہیں، وہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ نئی چیز خود ان کی زبانی وجہ ہے — اور وہ بھی بغیر لپیٹ کے۔ آپ کیا کہتے ہیں، ایسے ہدایت کار کی فلم دیکھنے ٹکٹ کٹوانے چلیں؟