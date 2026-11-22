عامر خان نے ممبئی میں 38 لاکھ ماہانہ کرائے پر تین لگژری اپارٹمنٹس لیے
اداکار عامر خان نے ممبئی کے علاقے سانتا کروز ویسٹ میں تین لگژری اپارٹمنٹس کرائے پر حاصل کیے ہیں۔ پراپرٹی رجسٹریشن دستاویزات کے مطابق تینوں رہائشی یونٹس کا مجموعی ماہانہ کرایہ 38 لاکھ بھارتی روپے ہے، جبکہ مجموعی رقبہ 12 ہزار 200 مربع فٹ بتایا گیا ہے۔
یہ اپارٹمنٹس نارتھ ایونیو میں واقع رہائشی منصوبے ”سیزنز تریمورتی“ کا حصہ ہیں۔ تینوں یونٹس کے لیز اور لائسنس معاہدے ”سیزنز ایونیو پراپرٹیز“ اور عامر حسین خان کے درمیان طے پائے ہیں۔
14ویں، 12ویں اور 11ویں منزل
دستاویزات کے مطابق تینوں اپارٹمنٹس عمارت کی 14ویں، 12ویں اور 11ویں منزل پر واقع ہیں۔ ان میں سب سے بڑے اپارٹمنٹ کا اندرونی قابلِ استعمال رقبہ 6 ہزار 200 مربع فٹ ہے، جبکہ باقی دونوں یونٹس میں سے ہر ایک 3 ہزار مربع فٹ کا ہے۔ اس طرح تینوں کا مجموعی رقبہ 12 ہزار 200 مربع فٹ بنتا ہے۔
کرائے کی تفصیلات کے مطابق سب سے بڑے اپارٹمنٹ کا ماہانہ کرایہ 20 لاکھ روپے مقرر کیا گیا ہے، جبکہ باقی دونوں اپارٹمنٹس کے لیے فی یونٹ 9 لاکھ روپے ماہانہ ادا کیے جائیں گے۔ تینوں یونٹس کے ساتھ مجموعی طور پر نو گاڑیوں کی پارکنگ کی سہولت بھی شامل ہے، یعنی ہر اپارٹمنٹ کے حصے میں تین پارکنگ جگہیں آئیں گی۔
چار سال کا معاہدہ، سالانہ پانچ فیصد اضافہ
تینوں اپارٹمنٹس کے لیز معاہدوں کی مدت 48 ماہ رکھی گئی ہے۔ معاہدے یکم جنوری 2027 سے شروع ہوں گے اور 31 دسمبر 2030 کو مکمل ہوں گے۔ مجموعی ماہانہ کرایہ 38 لاکھ روپے کے حساب سے سالانہ کرائے کی مالیت 4 کروڑ 56 لاکھ روپے بنتی ہے۔
معاہدے کے تحت کرائے میں ہر سال پانچ فیصد اضافہ کیا جائے گا۔ تینوں اپارٹمنٹس کے لیے مجموعی سکیورٹی ڈپازٹ بھی 38 لاکھ روپے مقرر کیا گیا ہے، جو ایک ماہ کے مجموعی کرائے کے برابر ہے۔
دستاویزات کے مطابق سوسائٹی کی دیکھ بھال کے اخراجات، پانی کے بل اور موجودہ یا مستقبل کے پراپرٹی و میونسپل ٹیکس ماہانہ کرائے میں شامل ہوں گے اور ان کی ادائیگی جائیداد کا مالک کرے گا۔ معاہدے میں یہ پابندی بھی شامل ہے کہ اجازت کے بغیر اپارٹمنٹس میں کسی قسم کی ساختی تبدیلی یا مستقل تعمیر نہیں کی جا سکے گی۔
اس معاملے پر عامر خان اور متعلقہ ڈیولپر سے تبصرے کے لیے رابطہ نہیں ہو سکا۔
پالی ہل میں پہلے بھی چار یونٹ
ممبئی میں مہنگی رہائشی جائیداد کرائے پر لینے کا یہ ان کا پہلا معاملہ نہیں۔ مئی 2025 میں انہوں نے شہر کے علاقے پالی ہل میں واقع ”ولنومونا اپارٹمنٹس“ کے چار یونٹ بھی کرائے پر لیے تھے، جن کا مجموعی ماہانہ کرایہ 24 لاکھ 50 ہزار روپے تھا۔ پانچ سالہ معاہدہ مئی 2030 تک جاری رہے گا، اور اس میں 45 ماہ کی لازمی مدت بھی شامل ہے، جس کے دوران معاہدہ ختم نہیں کیا جا سکتا۔
اس معاہدے کے تحت سکیورٹی ڈپازٹ کی رقم ایک کروڑ 46 لاکھ روپے سے زیادہ بتائی گئی تھی، جبکہ سالانہ کرائے میں پانچ فیصد اضافے کی شرط بھی رکھی گئی تھی۔
باندرہ کی تعمیرِ نو اور 9 کروڑ 75 لاکھ کی خریداری
کرائے کی رہائش اختیار کرنے کی وجہ باندرہ میں واقع ”ورگو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی“ کی ازسرِ نو تعمیر بتائی جاتی ہے، جہاں مبینہ طور پر ان کی ملکیت میں تقریباً 12 اپارٹمنٹس ہیں۔ اس رہائشی منصوبے کی تعمیرِ نو کا کام ”ایٹموسفیئر ریئلٹی“ کے تحت کیا جا رہا ہے، جو وادھوا گروپ، مین انفراکنٹرکشن اور چندک گروپ کا مشترکہ منصوبہ ہے۔
عامر خان نے ممبئی کی رہائشی جائیدادوں میں سرمایہ کاری بھی کر رکھی ہے۔ جون 2024 میں انہوں نے پالی ہل کے علاقے میں واقع ”بیلا وسٹا اپارٹمنٹس“ میں ایک ہزار 27 مربع فٹ کا اپارٹمنٹ 9 کروڑ 75 لاکھ روپے میں خریدا تھا۔ اس خریداری پر 58 لاکھ 50 ہزار روپے اسٹامپ ڈیوٹی اور 30 ہزار روپے رجسٹریشن فیس ادا کی گئی تھی۔