VisionQuest میں Raza Hamidmi al-Wazar کی واپسی: تو کیا یہی کلائنٹ ہے؟
MCU یعنی Marvel Cinematic Universe ایک ہی دنیا میں چلنے والی فلموں اور سیریز کی فرنچائز ہے، اور یہ سلسلہ کبھی صبر آزما تو کبھی انعام دینے والا ہوتا ہے۔ VisionQuest (2026) میں Ultron (James Spader) نے دس سال بعد Vision (Paul Bettany) کے جسم پر قبضہ کر لیا — یہ وہ منظر تھا جس کی امید تقریباً چھوڑ دی گئی تھی۔ لیکن سیزن 1 کے چھٹے ایپیسوڈ 'Deadlock' نے اس سے بھی پرانا تالا کھولا: Faran Tahir لوٹ آئے، اور وہ بھی Raza Hamidmi al-Wazar بن کر — وہی کردار جو انہوں نے Iron Man (2008) میں ادا کیا تھا۔
واپسی کی خبر جنوری میں سامنے آ چکی تھی، مگر اسے screen پر اچانک دیکھنا پھر بھی سر کے اوپر سے گزرنے والی بات ہے۔ اور سوال سب سے پہلے یہی اٹھتا ہے: کیا یہی وہ کلائنٹ ہے جس کا نام ایپیسوڈ بھر لیا جا رہا ہے؟
جواب: نہیں، رضا کلائنٹ نہیں ہے
ایپیسوڈ یہ صاف کر دیتا ہے۔ کلائنٹ خود Vision کے سامنے ایک TV screen پر نمودار ہوتا ہے، اور Raza بالکل الگ کردار ہے۔ البتہ Paladin کا کلائنٹ اپنا کنٹریکٹ ختم کر دیتا ہے، جس کا مطلب ہے Vision کے سر پر adamantium والے مزید انعام، اور ان میں ایک Raza کا بھی ہے۔ رضا کو Vision پکڑنے سے کیا ملے گا، یہ نہیں بتایا گیا — شو نے یہ گتھی سلجھانے کے لیے چھوڑ رکھی ہے۔
اٹھارہ سال پرانی داستان
Raza کو پہلی بار Iron Man میں Afghanistan میں قائم Ten Rings سیل کے سربراہ کے طور پر دیکھا گیا — اور یہ اُس سے بہت پہلے کی بات ہے کہ MCU نے اس تنظیم کو Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021) میں گہرائی سے دکھایا۔ Afghanistan کا بڑا حصہ لینے کے لیے رضا کو ہتھیار چاہیے تھے، اور سودا Obadiah Stane (Jeff Bridges) کے ساتھ ہوا، جو Stark Industries پر مکمل قبضہ چاہتا تھا۔ معاہدہ سادہ تھا: Tony کو مارو، Stark کے بنے ہتھیار لو۔ مصیبت یہ تھی کہ رضا کو معلوم نہیں تھا کہ نشانہ خود Tony ہے؛ جب پتہ چلا تو اس نے Tony کو اسی مشہور غار میں ڈال دیا۔
وہاں Tony نے Jericho missile بنانے کے حکم کے خلاف جا کر وہ چیز بنائی جو بعد میں پہلا Iron Man سوٹ (Mark 1 Armor) کہلائی۔ فرار کے وقت اس نے وہ Ten Rings سیل تباہ کر دیا، اور رضا نے پھر Stane سے رابطہ کیا — اب یہ آخری کوشش تھی خود کو Xu Wenwu (Tony Leung Chiu-wai) کے سامنے ثابت کرنے اور علاقے میں armored soldiers کے ذریعے طاقت واپس لینے کی۔ مگر Stane رضا کی ناکامیوں سے تنگ آ چکا تھا: اس نے Iron Monger سوٹ پہن کر sonic taser سے رضا کو وقتی طور پر مفلوج کیا اور اپنے آدمیوں کو رضا اور اس کے ساتھیوں کے قتل کا حکم دیا۔ VisionQuest سے پہلے سب یہی سمجھتے رہے کہ رضا کی موت screen سے باہر ہوئی تھی۔
میڈری پور میں انٹری
اس ایپیسوڈ میں Raza کی انٹری چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ یہ آدمی معمولی نہیں: وہ Vision اور Paladin (Todd Stashwick) کے ایک بہترین سین کے بیچ میں، فریم کے عین درمیان سے داخل ہوتا ہے، جس سے اس کی اہمیت صاف ظاہر ہوتی ہے۔ Paladin کا ردعمل بھی یہی بتاتا ہے — وہ کہتا ہے، 'Between Stark's old partner and the occasional Ten Rings torture chamber, shouldn't you be dead or in chains?' رضا اس کا جواب نہیں دیتا، الٹا نئے سوال چھوڑ جاتا ہے۔
اس کی بیلٹ پر اب ایک jamming device ہے، جو Stane والے sonic taser کے بعد بالکل منطقی اضافہ لگتا ہے — اس کے نشان بھی اب تک موجود ہیں۔ اور جگہ بھی کمال کی ہے: Madripoor، جو موجودہ دور میں The Falcon and the Winter Soldier (2021) کے بعد پہلی بار دکھا گیا۔ آخر میں Paladin کے ساتھ ہاتھا پائی کے ایک شاندار سین میں رضا بے ہوش کر دیا جاتا ہے۔
Tony Stark کا پرانا دھاگہ
اس ایپیسوڈ کا پورا تانا بانا Tony Stark سے جڑا ہے۔ Vision اور شو کے تمام AI — J.A.R.V.I.S. (James D'Arcy)، Ultron، E.D.I.T.H. (Emily Hampshire)، F.R.I.D.A.Y. (Orla Brady)، D.U.M.-E. (Henry Lewis) اور U. (Jonathan Sayer) — سب اسی ایک آدمی کے کام سے نکلے ہیں۔ اسی ایپیسوڈ میں Jocasta (T'Nia Miller) نے Ultron کو وہ قصہ سنایا جس میں اس کے دوستوں نے اس کا کام 'weapons manufacturer' کو بیچ دیا، اور یہ سب اُس وقت ہوا جب وہ مر رہی تھی۔
آخری سوال وہی ہے جو ایپیسوڈ نے چھوڑا: کلائنٹ سامنے آنے اور VisionQuest ختم ہونے سے پہلے رضا دوبارہ نظر آئے گا یا نہیں؟ ہماری رائے تو یہ ہے کہ جس آدمی نے اٹھارہ سال پرانی موت سے واپسی کی داستان لکھی ہو، اسے ایک وار پر باہر گن لینا جلد بازی ہوگی۔