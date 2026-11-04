میروب علی: سوشل میڈیا انڈسٹری کے لیے رحمت، دنانیر اور رومائسا اسی نے دیے
میروب علی کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا انڈسٹری کے لیے رحمت ہے، کیونکہ یہ نئے ٹیلنٹ کو سامنے لاتا ہے۔ ان کی سب سے مضبوط مثال دنانیر موبین ہیں، جو اداکارہ اور انفلوئنسر ہیں اور ڈرامہ سِف-اے-آہان میں میروب کے ساتھ ڈیبیو کرنے آئیں۔
یہ سب انہوں نے حسن چوہدری کے شو بز پر بات کرتے ہوئے کہا۔ میروب خود انسٹاگرام پر انفلوئنسر تھیں اور ٹی وی پر ان کا ڈیبیو 2021 میں ہوا تھا۔ ایکٹنگ کیریئر کے پانچ سال بعد بھی ان کا ماننا ہے کہ انفلوئنسر اور ایکٹر کے درمیان لکیر کبھی دھندلی ہو جاتی ہے — بشرطیکہ بندے میں ہنر ہو۔
سوشل میڈیا نہ ہوتا تو ان کے بقول ان جیسے نوجوانوں کے لیے انڈسٹری میں جگہ بنانا مشکل ہوتا۔ مگر وہ یہ بھی مانتی ہیں کہ ٹی وی میں آنے والوں کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر ان کو جو اداکاری نہیں کر سکتے اور وہاں کے نہیں ہیں۔
حسن چوہدری نے جب رومائسا خان کا نام لیا تو میروب انہیں خوبصورت اداکار کہنے لگیں اور ان کی اداکاری کی رینج کی تعریف کی۔ بات ان کی آنکھوں پر جا کر رکی اور وہ خود ہی کہنے لگیں کہ پتہ نہیں — سوشل میڈیا نے ہمیں ایسے ستارے بھی دیے ہیں۔
نیپوٹزم: دو کام، زیادہ سے زیادہ تین
نیپوٹزم پر انہوں نے صاف کہا کہ یہ موجود ہے، مگر اس سے کوئی بندہ زیادہ دور نہیں جا سکتا۔ دو کام مل جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ تین، اور وہ بھی بہت لوگوں سے بات کر کے — اس کے بعد چکر ختم۔
اسی لیے وہ سمجھتی ہیں کہ انڈسٹری کو تازہ چہروں کی ضرورت ہے۔ ان کے مطابق کچھ اداکار سکرین پر چوبیس گھنٹے نظر آتے ہیں، اور اچھے ہونے کے باوجود بندہ انہی کو دیکھ دیکھ کر تھک جاتا ہے۔
آڈیشن کہاں ہوتے ہیں، یہ بھی نہیں پتہ
شو میں میروب کے ساتھی اور ڈرامہ عزت کے اداکار اتابک محسن نے سکے کا دوسرا رخ دکھایا۔ ان کے مطابق انڈسٹری میں رسائی کا مسئلہ ہے: نئے آنے والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ اپنی مثال دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انڈسٹری میں ان کا کوئی نہیں، تو آڈیشن کہاں ہوتے ہیں اور کس سے ملنا ہے، انہیں یہ سب معلوم نہیں تھا۔
مگر اتابک نے امید بھی دی۔ ان کا کہنا ہے کہ کام کرنے کے خواہشمندوں کے لیے انڈسٹری میں جگہ کافی ہے، بس لگے رہنا ہے۔