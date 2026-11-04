فاطمہ ایفندی نے پوسٹ پارٹم ڈپریشن اور ایمان پر کھل کر بات کی
پاکستانی اداکارہ فاطمہ ایفندی نے اپنے پوسٹ پارٹم ڈپریشن اور اس دوران ایمان میں آنے والی تبدیلی کے بارے میں کھل کر بات کی ہے۔ مئی 2026 میں بیٹی ازنیرا کی پیدائش کے بعد انہوں نے اپنی ذہنی صحت اور گھر پر توجہ دینے کے لیے انڈسٹری سے وقفہ لے لیا۔ اس سے پہلے وہ "کاش میں تیری بیٹی نہ ہوتی"، "زنداں" اور "مقدر کا ستارہ" جیسے ڈراموں میں نظر آ چکی ہیں۔
شدید پوسٹ پارٹم ڈپریشن کی وجہ سے ان کا چھ ماہ تنہائی میں گزرا۔ انسٹاگرام پر شیئر کیے گئے ایک پیغام میں انہوں نے بتایا کہ اللہ کے بارے میں ان کا تصور سزا کے خوف سے آگے بڑھ کر اس کی رحمت اور بے مشروط محبت کی طرف چلا گیا۔ انہوں نے الوَدود، البَر اور الرَّحیم جیسے صفات کا ذکر کیا اور کہا کہ قبولیت کامل ہونے سے نہیں بلکہ اللہ کی بے پایاں مہربانی سے ملتی ہے۔
اس مشکل دور میں انہوں نے شوہر کنور ارسلان کو اپنا سب سے بڑا سہارا قرار دیا۔ ارسلان نے یقین دلایا کہ وہ زندگی کے ہر اتار چڑھاؤ میں فاطمہ کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور ان کی خوشی کے لیے اپنے عزم پر قائم ہیں۔
اداکارہ نے حجاب کرنا شروع کر دیا اور سوشل میڈیا سے اپنی بہت سی پرانی تصاویر ہٹا دیں — جو ان کے جاری ذاتی اور روحانی سفر کا حصہ ہے۔
پاکستان میں ذہنی صحت کو اکثر بدنامی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور ایمان روزمرہ زندگی کا مرکز رہتا ہے۔ ایسے میں فاطمہ کی یہ بات چیت پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے بارے میں غلط فہمیاں دور کرنے کی طرف ایک قدم ہے۔