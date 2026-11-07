دل ٹکڑوں میں بٹ گیا: ماورا ہوکین کا رونالڈو کے ریٹائرمنٹ پر جذباتی پیغام
کرسٹیانو رونالڈو کی انٹرنیشنل فٹبال سے ریٹائرمنٹ نے دنیا بھر کے لاکھوں فٹبال فینز کا دل توڑ دیا ہے، اور پاکستانی اداکارہ ماورا ہوکین ان میں سے ایک ہیں جو اس خبر کو ہضم کرنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہیں۔ انہوں نے انسٹاگرام اسٹوریز پر پرتگالی سٹار کو خراجِ تحسین پیش کیا۔
ماورا نے رونالڈو کے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنے والی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا: ”میرا دل لاکھ ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے۔ مجھے معلوم تھا یہ دن آئے گا اور مجھے رلا دے گا، لیکن میں اب بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔“
انہوں نے رونالڈو کے کھیل پر پڑنے والے اثر کو سراہتے ہوئے لکھا: ”تم جیسا کوئی نہیں ہوگا۔ کبھی نہیں۔ تم خالص جادو تھے۔“ اداکارہ نے یہ بھی لکھا کہ وہ خود کو خوش قسمت سمجھتی ہیں کہ انہیں رونالڈو کے شروع کے دنوں سے لے کر اب تک ان کا کھیل دیکھنے کا موقع ملا، اور ان جیسے زیادہ تر لوگوں کے لیے رونالڈو ہی فٹبال ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔
صرف ماورا ہی نہیں، ان کے شوہر اور اداکار عامر گیلانی نے بھی رونالڈو کو اپنا خراجِ تحسین پیش کیا۔ کھیلوں کے شوق کے لیے جانے جانے والے اس سلیبرٹ جوڑے نے دنیا بھر کے فینز کے ساتھ مل کر سٹار کے ریٹائرمنٹ کو ٹھیک اسی انداز میں یاد کیا جیسے لاکھوں مداح کر رہے ہیں۔
اب فیصلہ تو ہر کسی کا اپنا ہے، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ رونالڈو کے شروع کے دنوں سے ان کے آخری میچ تک جس نے انہیں دیکھا، اس کے لیے یہ خبر صرف ایک کھلاڑی کے ریٹائر ہونے کی خبر نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر خراجِ تحسین کا سلسلہ ابھی جاری ہے اور ہر کوئی اپنے انداز میں الوداع کہہ رہا ہے۔
آپ کے لیے رونالڈو کا سب سے یادگار لمحہ کون سا ہے؟