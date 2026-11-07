دی گمناسٹس آف فشرمین کالونی: مچھر کالونی کی تین لڑکیاں، ایک چھوٹا سا جم اور بڑا خواب
کراچی کی مچھر کالونی کے ایک چھوٹے سے جم میں پیلے یونیفارم پہنے لڑکیوں کی ٹیم کارٹ ویل، ہینڈ اسپرنگ اور بیم واک کی مشق کرتی ہے۔ باہر کی دنیا شاید یہ سمجھتی ہو کہ لڑکیوں کو جمناسٹکس نہیں کرنی چاہیے، لیکن ان دیواروں کے اندر یہ جگہ ان کی پناہ گاہ ہے—جہاں وہ کھل کر کھیل سکتی ہیں، حرکت کر سکتی ہیں، اور اپنے کھیل سے محبت بڑھا سکتی ہیں۔
یہی کہانی نئی دستاویزی فلم "دی گمناسٹس آف فشرمین کالونی" میں دکھائی گئی ہے۔ فلم کی ہدایتکار اور تفتیشی صحافی حبیبہ نوشین ہیں، جو ایمی اور پیبوڈی ایوارڈ جیت چکی ہیں۔ فلم تین لڑکیوں—سونیا، کرن اور انورا—پر مرکوز ہے، جو جمناسٹکس کی تربیت جاری رکھتی ہیں، مقابلوں میں جاتی ہیں، اور تمغے اور ٹرافیاں لے کر گھر واپس آتی ہیں۔
ایک وکیل، ایک فیڈ، اور ایک فلم
نوشین نے بتایا کہ 10 سال پہلے انہوں نے پاکستان سے اپنی بیٹی کو گود لیا تھا، اور طاہرہ—جو فلم میں بھی نظر آتی ہیں—ان کے گود لینے کے معاملے میں وکیل تھیں۔ کچھ سال پہلے ان کی نظر طاہرہ کی ان پوسٹوں پر پڑی جن میں یہ لڑکیاں جمناسٹکس کرتی دکھائی دے رہی تھیں، اور تصاویر سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ اشرافیہ برادری کی لڑکیاں نہیں ہیں۔ نوشین نے رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ طاہرہ 10 سال سے زیادہ عرصے سے اس پروگرام کے ساتھ جڑی ہیں اور بے وطن کمیونٹی کو تعلیم اور کھیل تک رسائی دلانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ نوشین کہتی ہیں کہ لڑکیوں کو دیکھ کر ان کا پہلا خیال یہی تھا کہ یہ کتنی بہادر ہیں۔
"ہم ان کے خاندانوں کے ساتھ بھی اس سفر پر تھے"
تینوں لڑکیوں کے انتخاب پر نوشین کہتی ہیں کہ انہیں یقینی بنانا تھا کہ خاندان راضی ہوں، کیونکہ یہ سفر صرف لڑکیوں کا نہیں، ان کے گھر والوں کا بھی تھا، اور وہ نہیں چاہتی تھیں کہ فلم کسی بھی طرح ان کی زندگی مزید مشکل کرے۔ ایک اور بات جو انہیں پسند آئی: ان میں سے دو بہنیں ہیں، اور پہلی ہی گفتگو میں اندازہ ہو گیا کہ دونوں میں مقابلہ ہے، جس سے فلم میں جذبات کا ایک دلچسپ رنگ شامل ہوا۔ ان لڑکیوں میں ایک چلبلاپن بھی تھا—وہ بے باک، بے خوف اور اپنی رائے کی مالک تھیں۔
جب کھیل "لڑکیوں کے لیے نہیں" سمجھا جاتا ہے
فلم میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ لڑکیوں کو جمناسٹکس یا کوئی بھی کھیل نہیں کرنا چاہیے۔ نوشین کہتی ہیں کہ معاملہ صرف پاکستان تک محدود نہیں: وہ پاکستانی گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں اور ٹورنٹو میں پلی بڑھیں۔ ان کے بھائی اسٹار ایتھلیٹ تھے، وہ خود تین بہنیں تھیں، اور گھر میں یہ اصول کبھی بلند آواز میں نہیں کہا گیا کہ کھیل لڑکیوں کے لیے نہیں—لیکن وہ اسے اندر ہی اندر مانتی چلی گئیں۔ فلم بنانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی پاکستانی بیٹی وہ پیغام اندر نہ لے، جو انہوں نے لیا تھا۔ انہوں نے ایسے واقعات بھی سنے جہاں دباؤ کے باعث خاندانوں نے بیٹیوں کو کھیل چھڑوا دیا۔
براؤن لڑکیوں کی خوشیاں بھی دکھائی جائیں
فلم میں جدوجہد کے ساتھ کھیل اور لطف کے لمحات بھی ہیں، اور یہ جان بوجھ کر کیا گیا۔ نوشین کہتی ہیں کہ 20 سال سے کہانیاں بنانے کے بعد انہوں نے اپنے کام کا جائزہ لیا اور خود پر تنقید ہوئی کہ انہوں نے براؤن خواتین کی زندگیوں کی خوشی کہیں نہیں دکھائی۔ ان کے بقول براؤن لڑکیاں بھی محظوظ ہوتی ہیں، ان کی انسانیت کا یہ پہلو بھی دکھنا ضروری تھا، اور یہ ان کی اپنی برادری پر ایک قرض تھا۔
ایگزیکٹو پروڈیوسرز میں ملالہ یوسفزئی اور ماریسکا ہرگٹے بھی شامل ہیں۔ نوشین کے مطابق ایسی خواتین کا اس پروجیکٹ کے ساتھ آنا خواب جیسا ہے، اور وہ سمجھتی ہیں کہ اس کہانی کی عالمگیریت نے انہیں متاثر کیا—لڑکیوں کی ہمت اور جگہ لینے کی ضد۔ ان کا ماننا ہے کہ دنیا بھر کی لڑکیوں کو زیادہ جگہ مانگنی چاہیے، اور ہمیں انہیں یہ پلیٹ فارم دینا چاہیے۔
جہاں یہ جم واقع ہے
مچھر کالونی کراچی کی ایک غیر منصوبہ بند بستی ہے، جو پورٹ آف کراچی اور ہاربر کیماری کے قریب واقع ہے۔ تقریباً 4 مربع کلومیٹر میں پھیلی اس بستی میں اندازاً 700,000 افراد رہتے ہیں۔ یہاں بہت سے لوگوں کے پاس دستاویزات نہیں، کیونکہ حکومتِ پاکستان نے انہیں شہریت نہیں دی، اور اسی وجہ سے کئی بے روزگار ہیں۔
فلم کا سبق طاہرہ کی اسی بات میں ہے: ایک ایسی دنیا کا تصور کرنا ضروری ہے جہاں ہر بچے کو کھیلنے کا حق حاصل ہو، اور ایسی جگہیں بنائی جائیں جہاں کھیل ہی بچوں کی تربیت کے مرکز میں ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسے ترجیح ہی نہیں دیتے، خاص طور پر ان بچوں کے لیے جو پسماندہ برادریوں سے آتے ہیں۔
سوال یہ ہے کہ جب یہ لڑکیاں تمغے لا رہی ہیں، تو "کھیل لڑکیوں کے لیے نہیں" کہنے والوں کے پاس اب کیا بچا ہے؟