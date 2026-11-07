سارہ خان نے چھوٹی بیٹی رانیا کا چہرہ پہلی بار دکھایا، مداحوں کا دل پگھل گیا
سارہ خان نے اپنی چھوٹی بیٹی رانیا فلک کا چہرہ پہلی بار سامنے لایا ہے۔ اداکارہ نے انسٹاگرام پر تصویروں کا ایک مجموعہ شیئر کیا، جس میں رانیا کے شروع کے دنوں سے لے کر پانچ ماہ مکمل ہونے تک کے مختلف لمحے شامل ہیں۔
ایک تصویر میں ان کے شوہر، گلوکار فلک شبیر، چھوٹی بیٹی کو گود میں اٹھائے ہوئے ہیں، جبکہ کئی دیگر تصویروں میں رانیا اپنی بڑی بہن الیانا فلک کے ساتھ نظر آ رہی ہیں۔ پوسٹ کے کیپشن میں سارہ نے صرف ماشاءاللہ لکھا۔
تصویریں سوشل میڈیا پر فوراً توجہ کا مرکز بن گئیں اور مداحوں نے تبصروں میں خاندان کے لیے محبت اور داد کا اظہار کیا۔
سارہ خان اور فلک شبیر کی شادی 15 جولائی 2020 کو ہوئی تھی۔ الیانا فلک 8 اکتوبر 2021 کو پیدا ہوئیں، جبکہ رانیا فلک 22 مئی 2026 کو پیدا ہوئیں۔
عوامی ذرائع، وکی پیڈیا، یوٹیوب، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کی معلومات کے ساتھ۔