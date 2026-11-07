Sunscreen ki sahi miqdaar: do ungliyon ka asaan rule
Suraj se hifazat aap ki rozana skincare ka sab se zaroori hissa hai. Chahe aap physical sunscreen pasand karein ya chemical, agar rozana nahi laga rahe to abhi se shuru karein. Yeh sirf koi beauty tip nahi — yeh sehat ka mamla hai. Sahi tareeqe se lagaya gaya sunscreen waqt se pehle jhurriyon aur sunburn se bachata hai, aur sab se badi baat, skin cancer ka khatra kaafi had tak kam karta hai.
Asli sawal yeh hai: miqdaar sahi laga rahe hain ya nahi? Zyada tar log bohat kam product lagate hain, aur phir tube pe likha SPF utna kaam nahi karta jitna wada kiya gaya tha.
Aur sirf chehra hi dhoop mein nahi hota. Gardan aur décolletage bhi utni hi radiation leti hain — chahe aap cap pehen kar niklein. Inhe bhi utni hi tawajjo chahiye.
Do ungliyon ka rule
Milligram per square centimetre ka hisaab lagane ki zaroorat nahi. Ek bohat asaan tareeqa hai: do ungliyon ka rule. Sunscreen ko apni index aur middle finger ki lambai tak lagayein — itni miqdaar chehre ko theek se cover karne ke liye kaafi hai. Agar andaaza lagana chahein to isay ek sikke ke size ka samajh lein. Itna product ek patli, barabar layer banata hai jo asar karti hai.
Ek aam ghalti yeh hai ke hum sirf galon aur maathe pe dhyaan dete hain. Hairline, kaan, thuddi ke aas paas, aur haathon ki pusht bhi cover karein.
SPF kitna hona chahiye?
Minimum SPF 30 rakhein. SPF 50 ko behtareen hifazat maana jata hai. Lekin yeh baat zehen mein rakhein: koi bhi sunscreen poori din ke liye unlimited protection nahi deta. SPF kuch bhi ho, sab se zaroori kaam hai har ek ya do ghante baad reapply karna — khaas tor pe jab aap bahar hon, tair rahe hon ya pasina aa raha ho.
To agli baar jab tube se ek chhoti si boond nikaal kar poora din guzaarne ka plan bane, yaad rakhein: do ungliyan. Aur haan, sach batayein — aap ne aakhri baar sunscreen kitna lagaya tha?