لیزا سے داوکا تک: تھائی ستارے جنہوں نے عالمی فیشن کی پہلی قطار سجا دی
ایک وقت تھا جب عالمی فیشن کی ساری گفتگو ہالی ووڈ ستاروں کے گرد گھومتی تھی، اور پھر کے-پاپ اسٹارز بھی اس صف میں شامل ہوتے چلے گئے۔ مگر اب سامنے والی قطار کچھ اور ہی دکھ رہی ہے۔ تھائی اداکارائیں، گلوکارائیں اور تفریحی دنیا کی شخصیات بڑے لگژری فیشن ہاؤسز کے ساتھ گہرے تعلقات بنا رہی ہیں، اور بدلے میں برانڈ نمائندگیاں اور سامنے کی قطار کے بلانے مل رہے ہیں۔ لیزا کے تجرباتی اسٹیج انداز سے لے کر داوکا ہورنے کے کاؤچر گاؤن تک، یہ وہ تھائی ستارے ہیں جو عالمی فیشن کے منظر نامے پر اپنی چھاپ چھوڑ رہے ہیں۔
لیزا: اسٹیج کا روپ، برانڈز کا بھروسہ
کم ہی تھائی ستاروں کو وہ عالمی پہچان نصیب ہوئی جو لالیسا مانوبل، یعنی لیزا، کو ملی ہے۔ BLACKPINK کی رکن اور اکیلی گلوکارہ لیزا لگژری فیشن، روزمرہ کے کپڑوں اور اسٹیج کے بھاری کاسٹیومز کے درمیان گھومتی ہیں، اور ان کا وارڈروب ان کے اسٹیج والے روپ اور ذاتی پسند، دونوں سے بنتا ہے۔ وہ Louis Vuitton کی برانڈ نمائندہ ہیں اور بڑے فیشن ایونٹس، جن میں Met Gala بھی شامل ہے، میں باقاعدہ نظر آتی ہیں۔ ان کی برانڈ پارٹنرشپس فیشن، کھیلوں کے لباس، زیورات اور بیوٹی تک پھیلی ہوئی ہیں، جن میں Nike، Shiseido اور Bvlgari بھی شامل ہیں۔ اس سال کے شروع میں انہوں نے NikeSKIMS کی پہلی مہم میں کام کیا، جس سے ان کے پہلے سے وسیع اسٹائل پورٹ فولیو میں کھیلوں کا لباس بھی شامل ہو گیا۔
داوکا ہورنے: گوچی کا پہلا تھائی چہرہ
داوکا ہورنے اکتوبر 2023 میں Gucci کی پہلی تھائی برانڈ نمائندہ بنیں، اور وہ Gucci اور Gucci Beauty دونوں کی نمائندگی کرتی ہیں۔ وہ Lacoste، Zuhair Murad، Robert Wun اور Stéphane Rolland جیسے لیبلز کے شوز میں بھی شریک ہو چکی ہیں۔ ڈرامائی کاؤچر گاؤن، بھرپور رنگ اور نسوانی انداز ان کے وارڈروب کی مستقل خصوصیات ہیں۔ پیرس کے روزمرہ انداز میں بھی وہی کمال ہے — نمایاں الگ الگ ٹکڑے اور چمکدار ایکسیسریز ان کے سرخ قالین کے لُک کو بھی یادگار بنا دیتے ہیں۔
لنگلنگ اور اورم: ڈیور کی قطار
لنگلنگ سیرلک کوانگ Dior کے شوز میں جانا پہچانا نام بن چکی ہیں، جہاں وہ اپنی کو-اسٹار اورم کورناپھات کے ساتھ نظر آتی ہیں۔ ان کا وارڈروب سلائی ہوئی پتلون، فٹنگ ٹاپس اور سادہ، ہموار کپڑوں کی طرف جھکتا ہے، جہاں گھنی تفصیلات سے زیادہ صاف لکیریں اہم ہیں۔ Dior کے بہار/گرما 2027 کے شو میں انہوں نے اپنے اسی سادہ انداز میں ایک شرارتی موڑ دیا اور صاف ستھری سفید قمیض کے ساتھ ہلکے نیلے رنگ کی ناہموار جھالر والی اسکرٹ پہنی۔
اورم کورناپھات Dior کی نمائندگی اور Bvlgari کے ساتھ وابستگی کے ذریعے لگژری فیشن میں مزید آگے بڑھی ہیں۔ ان کا ذاتی انداز محلے کی سیدھی سادی لڑکی جیسا ہے — جوانی بھرے ڈریس، شرارتی تفصیلات اور نسوانی انداز، جو انہیں لنگلنگ کے زیادہ صاف اور ہموار وارڈروب سے الگ کرتا ہے۔
فرین، ایمی اور یایا: رومانوی سے شاہانہ تک
Valentino کی برانڈ نمائندہ فرین ساروچا چنکمہا بین الاقوامی فیشن سرکٹ کا مستقل حصہ بن چکی ہیں اور Met Gala سمیت بڑے ایونٹس میں شریک ہو چکی ہیں۔ ان کا انداز کہیں رومانوی اور کہیں باغی کے بیچ ٹھہرتا ہے۔ نازک ڈریس اور کلاسک کٹائی کے ساتھ اکثر جرات مندانہ ایکسیسریز یا کوئی غیر متوقع تفصیل جڑ جاتی ہے۔ وہ سادہ بھی اچھی لگ سکتی ہیں، مگر ان کے کپڑوں میں ہمیشہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو لُک کو تھوڑا مزید کردار دے دیتی ہے۔
ایمی تھاسورن کلنیئم نے پیرس فیشن ویک میں اپنا آغاز Saint Laurent کے بہار/گرما 2026 کے شو میں چمڑے کے انداز میں کیا۔ بعد میں وہ Miu Miu کے بہار/گرما 2027 کے شو میں ریمپ پر چلیں، جامنی پلیڈ کا ہالٹر منی ڈریس پہنے ہوئے۔ عام دنوں میں وہ ماڈلز جیسا انداز اپناتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے روزمرہ کے کپڑے بھی نوٹ کرنے والے ہو جاتے ہیں — دن بھر سادہ رہیں یا ڈیزائنر کپڑوں میں نکلیں، ان کے اسٹائل میں ایک بنی ہوئی بے نیازی موجود ہوتی ہے۔
اُراسایا اسپر بنڈ، یعنی یایا، اگست 2023 میں Louis Vuitton کی ہاؤس نمائندہ بنیں۔ اس سے پہلے وہ 2017 سے برانڈ کے ساتھ جڑی رہیں، برانڈ کے قریب رہنے والا چہرہ اور الہام سمجھی جاتی رہیں۔ برانڈ کے ساتھ ان کے تعلق کا سب سے یادگار لمحہ ان کی شادی کا جوڑا تھا، جو Louis Vuitton نے خاص ان کے لیے بنایا اور جسے Nicolas Ghesquière نے ڈیزائن کیا۔ سرخ قالین پر ان کا وارڈروب اب بھی نسوانی گاؤن اور سیدھی سلائی والے کپڑوں سے ان کی محبت دکھاتا ہے۔
تو بتائیں، اگلے سیزن کی پہلی قطار میں آپ کس کا نام سب سے پہلے پڑھنا چاہیں گے؟