سجل علی کی جھانوی کپور کے ساتھ دوستی، اور وہ بات جو دونوں کو جوڑتی ہے
پاکستانی اداکارہ سجل علی نے بالی وڈ کی جھانوی کپور کے بارے میں کھل کر بات کی ہے۔ ایک ریڈیو انٹرویو میں انہوں نے جھانوی کو ایک حقیقی اور سچا انسان قرار دیا اور بتایا کہ جھانوی ان کی دوست ہیں — اور ان کی سب سے اچھی بات ان کی کھری، بناوٹ سے پاک طبیعت ہے۔
اسی گفتگو میں جھانوی کے گانے "نادیوں پار" کا بھی تذکرہ ہوا، اور سجل سے یہ بھی پوچھا گیا کہ فلم انڈسٹری میں آنے والے نئے اداکاروں کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔
رشتے کی جڑیں: فلم Mom
یہ دوستی کوئی نئی بات نہیں۔ 2017 کی بالی وڈ فلم Mom میں سجل علی نے سری دیوی کے کردار کی سوتیلی بیٹی کا کردار ادا کیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کردار کے لیے سجل کا نام خود جھانوی کپور نے تجویز کیا تھا۔ فلم کی تیاری کے دوران سجل کا سری دیوی اور ان کے گھر والوں سے قریبی تعلق بن گیا۔
وہ بات جو دونوں کو جوڑتی ہے
اس دوستی میں ایک گہرا جذباتی پہلو بھی شامل ہے۔ سجل علی نے فلم Mom پر کام کے دوران اپنی والدہ کو کینسر میں کھو دیا تھا، جبکہ سری دیوی کا انتقال فروری 2018 میں ہوا۔ والدہ کے کھو جانے کے اسی مشترکہ تجربے نے دونوں اداکاراؤں کے رشتے کو مزید خاص بنا دیا۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان سیاسی کشیدگی کے باعث دونوں کو ملنے کے مواقع کم ہی ملتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کے لیے محبت اور خلوص کا اظہار کرتی رہی ہیں۔ دبئی میں فلم فیئر مڈل ایسٹ اچیورز نائٹ میں ان کی گرم جوش ملاقات نے سوشل میڈیا پر بھی خوب توجہ حاصل کی۔
فلمیں شاید سرحد پر رک جائیں، پر یہ دوستی نہیں رکتی — آپ کے خیال میں یہ دونوں اگلی بار کہاں آمنے سامنے آئیں گی؟