ایکسرسائز اسنیکنگ: لمبی ٹریننگ کو الوداع، اب دن بھر کی چھوٹی چھوٹی حرکتوں کا راج
اگر اب تک آپ یہ مانتے رہے ہیں کہ ورزش تب ہی گنتی میں آتی ہے جب وہ کم از کم ایک گھنٹہ چلے، تو اب وقت ہے کہ معاملہ دوسری طرف سے دیکھیں۔ نہ خود کو تھکا کر گرا دینے کی ضرورت ہے، نہ دن میں کوئی مثالی لمحہ ڈھونڈنے کی۔
اس نئی سوچ کا نام ایکسرسائز اسنیکنگ ہے، اور فارمولا بہت سادہ ہے: ایک لمبی ٹریننگ کی جگہ دن بھر کی حرکت کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر لیں۔ ہر بار بس چند منٹ، اور دن کے آخر میں یہی ٹکڑے جمع ہو کر فرق ڈالتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی ورزشیں، بڑا اثر۔
اپنی روٹین الٹا پلٹا کر رکھنے کی ضرورت نہیں
اچھی خبر یہ ہے کہ آپ کو اپنا پورا دن نئے سرے سے ترتیب دینے کی ضرورت نہیں۔ جہاں آپ پہلے سے موجود ہیں، وہیں تھوڑی حرکت شامل کرنی ہے۔ کافی کا انتظار کرتے ہوئے چند اسکواٹ لگا دیں۔ گھر یا دفتر میں کام کے بیچ ایک مختصر واک کر لیں۔ رات سونے سے پہلے چند منٹ اسٹریچنگ کر لیں۔ یہ حرکتیں دن کو توڑتی نہیں، بلکہ اس میں توانائی بھر دیتی ہیں۔
اصل راز شدت نہیں، تواتر ہے۔ مقصد یہ ہے کہ لگاتار بیٹھے رہنے کا سلسلہ ٹوٹے اور جسم کو حرکت کے چھوٹے چھوٹے سانس ملتے رہیں۔ یہی وہ نکتہ ہے جہاں لوگ اکثر پھنس جاتے ہیں: وہ ایک بڑی ٹریننگ کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور دن بیٹھے گزر جاتا ہے۔
پرانا فارمولا کیوں ہل گیا
کافی عرصے تک یہ خیال چلتا رہا کہ قدروں والی صرف وہی ورزش ہے جو لمبی اور مسلسل ہو۔ یہ سوچ اب پس پشت ڈالی جا رہی ہے۔ جس چیز کو زیادہ وزن مل رہا ہے وہ دن اور ہفتے کے اندر تسلسل ہے۔ یہاں تک کہ بہت کم دورانیے کی تیز حرکت — چند سیڑھیاں چڑھنا، چند جمپس، یا اپنے جسم کے وزن سے کی جانے والی بنیادی مشقیں — بھی فٹنس میں حصہ ڈال سکتی ہیں، بشرطیکہ باقاعدگی سے دہرائی جائیں۔ جسم اُس حرکت کا جواب دیتا ہے جو بار بار ہوتی ہے، صرف ایک بڑی کوشش کا نہیں۔ دوسرے لفظوں میں، جسم کو کبھی کبھار کا بڑا دھماکہ نہیں، روز کی چھوٹی ٹک ٹک چاہیے۔
حرکت کو روزمرہ کاموں پر چپکا دیں
سب سے عملی ترکیب یہ ہے کہ حرکت کو اُن کاموں سے جوڑ دیا جائے جو آپ ویسے بھی کرتے ہیں۔ کام شروع کرنے سے پہلے چند منٹ کی حرکت۔ ذمہ داریوں کے بیچ چھوٹے چھوٹے وقفے۔ فون پر بات کرتے ہوئے چلتے رہنا۔ کھانے سے پہلے یا بعد تھوڑی دیر کی حرکت۔ دن کے یہ چند منٹ ہی تبدیل کر دیتے ہیں کہ آپ کی روزمرہ زندگی کتنی بیٹھی ہوئی ہے۔
اگر کچھ زیادہ منظم چاہیے تو دن میں کہیں بھی سمٹ جانے والا ایک چھوٹا سا سرکٹ آزما سکتے ہیں۔ اسے باقاعدہ ٹریننگ سمجھنے کی ضرورت نہیں؛ یہ بس حرکت کا ایک مختصر سا وقفہ ہے۔
بات پرفیکشن کی نہیں، جاری رہنے کی ہے
ایکسرسائز اسنیکنگ کمال پر نہیں، تسلسل پر کھڑی ہے۔ مقصد یہ نہیں کہ ایک ہی وقت میں بہت کچھ کر ڈالیں، مقصد یہ ہے کہ گھنٹوں بے حرکت نہ رہیں۔ جب حرکت چھوٹی اور آسان خوراکوں میں آتی ہے تو وہ زیادہ فطری اور زیادہ مستقل ہو جاتی ہے، اور یہی چیز وقت کے ساتھ نتیجہ بناتی ہے۔ نہ مثالی لمحے کی ضرورت ہے، نہ کسی بڑی تیاری کی — بس جہاں آپ ہیں، وہیں سے شروع کرنا ہے۔
اور یہی وجہ ہے کہ یہ طریقہ اُن لوگوں کے بھی کام آ جاتا ہے جن کا شیڈول دن بھر بھرا ہوا ہوتا ہے۔ چھوٹے وقفے ہر مصروف دن میں گھس ہی جاتے ہیں، جبکہ گھنٹہ بھر کی ٹریننگ بار بار کل پر ٹلتی رہتی ہے۔
تو پھر، اگلی بار کافی کی کیتلی رکھتے وقت دو منٹ کیوں نہ نکال لیں؟ سوال لمبے انتظار کا نہیں، اپنے دن کے تین چار منٹ کا ہے — بتائیے، آپ کا پہلا اسنیک کون سا ہوگا؟