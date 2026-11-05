حنا دلپذیر نے بتایا: 25 کردار، مگر تنخواہ ایک اداکار کی
سینئر اداکارہ حنا دلپذیر نے انکشاف کیا ہے کہ مقبول سٹ کام قودسی صاحب کی بیوہ میں انہوں نے 25 مختلف کردار ادا کیے، لیکن تنخواہ انہیں ایک ہی اداکار کی ملی۔
یہ بات انہوں نے احمد علی بٹ کے ساتھ ایک گفتگو میں بتائی۔ انہوں نے یاد کیا کہ شو کے آغاز میں انہیں صرف تین یا چار کرداروں کے لیے رکھا گیا تھا۔
ایک اداکارہ، پچیس کردار
جیسے جیسے شو آگے بڑھا، ڈائریکٹر اور رائٹر جب بھی کوئی مناسب اداکار نہ ڈھونڈ پاتے، ایک اور کردار ان کے حوالے کر دیتے۔ یوں کرداروں کی تعداد 25 تک جا پہنچی، اور ان میں کئی مردانہ کردار بھی شامل تھے۔
ایک تجرباتی قسط میں انہوں نے ہر کردار خود ادا کیا، اور اس قسط کی شوٹنگ دو سے تین دن میں مکمل ہوئی۔
معاوضے کے معاملے پر انہوں نے اپنی تشویش کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ جب انہوں نے بات اٹھائی تو پروڈیوسر مالی مشکلات کا حوالہ دیتے رہے۔
پرانا شو، نیا چینل — اور انکار
بعد میں پروڈیوسر نے ان سے رابطہ کیا کہ اس سٹ کام کو کسی اور ٹی وی چینل پر دوبارہ شروع کیا جائے، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اب ان کی دلچسپی باقی نہیں رہی۔
حنا دلپذیر کو ان کی مزاحیہ ٹائمنگ اور رنگ بدلنے کی صلاحیت کے لیے پہچانا جاتا ہے، اور بلبلے میں مومو کے کردار کے لیے بھی مشہور ہیں۔ احمد علی بٹ اداکار، کامیڈین اور ٹی وی میزبان ہیں۔
اب آئیے اپنی رائے پر۔ ایک ہی اداکارہ کے ذمے 25 کردار، اور ان میں مردانہ کردار بھی — یہ کوئی معمولی بات نہیں،
تو سوال یہ ہے: جب پروڈیوسر نے دوبارہ شو بنانے کی پیشکش کی اور جواب انکار ملا، تو کیا واقعی قودسی صاحب کی بیوہ کو ایک اور اننگز ملنی چاہیے تھی؟ آپ بتائیں۔