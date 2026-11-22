روما مائیکل اور شان بیگ کی شندی: سرخ لہنگا، بلیک اور رات بھر ڈانس
روما مائیکل اور شان بیگ کی شادی کی تقریبات ان دنوں زوروں پر ہیں۔ دونوں کا نکاح پہلے ہو چکا ہے، مایون بھی ہو گیا، اور شندی کی تقریب بھی ہو گئی۔
روما نے سرخ لہنگا پہنا اور شان نے بلیک میں ان کا ساتھ دیا۔
دوستوں اور فیملی نے رات بھر ڈانس کیا۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیوز میں جوڑی ایک دوسرے کے ساتھ بہت پیاری لگ رہی ہے۔
دونوں اپنے اپنے کیریئر میں مصروف تھے جب ان کی ملاقات ہوئی اور محبت ہو گئی۔ روما ماڈل اور اداکارہ ہیں۔
اور آخر میں سچ بتائیں: ان ویڈیوز کو بار بار دیکھنے والی لسٹ میں ہم اکیلے ہیں یا آپ بھی شامل ہیں؟
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