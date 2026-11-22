دروازے کی دہلیز پر چھ آئیڈیاز جو گھر کو فوراً اسٹائلش بنا دیں
دروازے کی دہلیز گھر کا وہ حصہ ہے جو آپ ہر بار واپس آ کر سب سے پہلے دیکھتے ہیں، اور مہمانوں کی نظر بھی سب سے پہلے اسی پر پڑتی ہے۔ پھر اسے یونہی قسمت پر چھوڑ دینا کیسا انصاف ہے؟ ایک چھوٹی کونسول یا دروازے کے پاس رکھی چھوٹی سی میز آپ کے گھر کا سب سے خوبصورت کونا بن سکتی ہے — شرط صرف اتنی ہے کہ اسے سمجھداری سے استعمال کیا جائے۔ اصل راز یہ ہے کہ سجاوٹ اور سہولت دونوں ساتھ چلیں۔
سب سے بڑی غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ پوری سطح بھر دیتے ہیں۔ ضرورت نہیں ہے۔ چند صحیح چنی ہوئی چیزیں ہی ایک ایسی دہلیز بنا دیتی ہیں جو سنبھلی ہوئی لگے۔
پہلے بیس، پھر رنگ
کونسول یا چھوٹی میز پر ایک خاص لائٹ، ایک آئینہ، پھولوں کا گلدان، دو چار کتابیں یا ایک خوبصورت ڈیکور پیس — بس اتنا ہی کافی ہے اور پورے کونے کی تصویر بدل جاتی ہے۔ نصیحت سیدھی ہے: ہر ایک انچ بھرنے کی کوشش نہ کریں، سٹائل اور کام کے درمیان توازن تلاش کریں۔
اگر آپ کو رنگ پسند ہیں تو ایک چمکدار آرٹ ورک یا ایک انوکھی لائٹ فوراً دہلیز کا چہرہ بدل دیتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ باقی چیزیں نیوٹرل رکھی جائیں — پھر دو رنگین تفصیلیں بھی کافی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر کونسول قدرتی لکڑی کی رکھیں اور اس پر ایک رنگین گلدان یا دیوار پر کوئی نمایاں آرٹ لگا دیں۔ اس طرح جگہ کو اپنا مزاج مل جاتا ہے، بوجھ نہیں لگتا۔
اگر سادہ بیس پسند ہے تو رنگ گلدان، کتابوں، موم بتیوں یا چھوٹی ڈیکور کے ذریعے لائیں۔ ایک سبز گلدان، ایک سونے جیسی چمک والی چیز، آڑو رنگ کا سیرامک، یا خوبصورت سرورق والی چند کتابیں — نتیجہ کہیں زیادہ دلچسپ بن جاتا ہے۔
ہریالی اور پرنٹس
تھوڑا سا سبزہ کسی بھی جگہ کو تازہ اور زندہ کر دیتا ہے۔ ایک بڑا پودا یا شاخوں سے بھرا چھوٹا گلدان خود ہی ایک قدرتی ڈیکور کا کام کرتا ہے۔ اگر جگہ کھلی ہو تو کونسول کے پاس لمبا پودا رکھیں۔ اگر جگہ کم ہو تو میز پر چھوٹا پودا یا شاخوں والا گلدان ہی بس ہے۔
پرنٹس کے شوقین ہیں؟ دہلیز انہیں آزمانے کی بہترین جگہ ہے۔ ایک خاص وال پیپر والی دیوار کے ساتھ سادہ آئینہ اور سادہ کونسول رکھیں۔ پھولوں والا، جیومیٹرک یا کوئی انوکھا موٹف آپ کی کونسول کا بیک گراؤنڈ بن سکتا ہے۔ ساتھ فرنیچر سادہ اور آئینہ گول رکھیں، ورنہ جگہ بھری بھری محسوس ہوتی ہے۔
نرم رنگ، کم سامان
مینیمل موڈ کے لیے نرم لہجے چنیں: بیج، سفید، ہلکا نیلا اور کریم۔ اس سے دہلیز پر ایک پرسکون، تقریباً سپا جیسی فضا بن جاتی ہے۔ ایک بڑا گلدان، ایک موم بتی، ایک آئینہ اور ایک چھوٹی لائٹ، اور بس۔ نتیجہ شائستہ اور ٹھہرا ہوا نکلتا ہے، اور کونے میں ہوٹل جیسا سکون آ جاتا ہے۔
چابی، ڈاک اور بے ترتیبی کا حل
دہلیز کی خوبصورتی کے ساتھ کام بھی چلنا چاہیے۔ ڈیکوریٹو ڈبے چابی، ڈاک اور وہ چھوٹی موٹی چیزیں چھپانے کے لیے بہترین ہیں جو ورنہ کونسول پر بکھری رہتی ہیں۔ ایک یا دو ڈبے رکھیں اور مسئلہ حل۔ اس طرح روزمرہ کی چیزوں کی ایک مقرر جگہ بن جاتی ہے اور سٹائل بھی قربان نہیں ہوتا۔
یاد رکھیں، کونسول صرف دکھاوے کی چیز نہیں۔ یہ آپ کے روزمرہ میں ہاتھ بٹا سکتی ہے — چابی، ڈاک، بیگ، یہاں تک کہ جوتوں کے لیے بھی ایک مخصوص جگہ بنائی جا سکتی ہے۔ صحیح انتخاب کے ساتھ بے ترتیبی چھپائی جا سکتی ہے، ہر کونا استعمال ہو سکتا ہے، اور نتیجہ ایسا لگتا ہے جیسے زیادہ محنت کیے بغیر سنبھلا ہوا نکلا ہو۔
آخر میں سچ یہ ہے: دہلیز کو خوبصورت لگنے کے لیے زیادہ کچھ چاہیے ہی نہیں۔ چند سوچی سمجھی چنیں، ایک ایسی چیز جو آپ کو واقعی پیاری ہو، اور تھوڑی سی ترتیب — پورے کونے کا احساس بدل جاتا ہے۔ مینیمل پسند کریں یا رنگ، پودے اور ذاتی ڈیکور، بات ایک ایسی جگہ بنانے کی ہے جہاں گھر لوٹتے وقت اچھا محسوس ہو۔ دہلیز گھر کا پہلا "خوش آمدید" ہے، اور وہ خوش آمدید جتنا اپنا اور خوبصورت ہو، اچھا ہی ہے۔
آپ کے گھر میں وہ کون سا کونا ہے جو روز واپسی پر موڈ بنا دیتا ہے؟