مومنا اقبال کی بہن نے لاء کی ڈگری لی، اور گھر میں پارٹی کا سین تھا
پاکستانی ٹی وی کی اداکارہ مومنا اقبال کے گھر میں جشن کا دن تھا۔ ان کی بہن رِمشا اقبال نے آسٹریلیا سے لاء اسکول کی گریجویشن مکمل کی، اور گریجویشن کی تقریب کے بعد مومنا اقبال نے دوستوں اور گھر والوں کے لیے ایک بڑی پارٹی رکھی۔ اداکارہ نے تقریب کی تصویریں بھی شیئر کیں۔
مومنا نے بہن کے لیے ایک نوٹ لکھا، جس میں وہ کہتی ہیں: "الحمدللہ، ایک اور خوبصورت دن!" نوٹ میں یہ بھی ہے کہ وہ اور پورا گھر اس دن کا بہت عرصے سے انتظار کر رہے تھے۔ ساتھ ہی دعا دی کہ اللہ ان کے گھر کی خوشی قائم رکھے اور گھر والوں کو ہر نظر بد، ہر بری نیت اور ہر نقصان سے بچائے۔ آخر میں: "ہمارا گھر ہمیشہ محبت، سکون اور بے شمار برکتوں سے بھرا رہے۔ آمین"۔
مومنا اقبال پاکستانی ڈراموں کی جانی پہچانی اداکارہ ہیں۔ خدا اور محبت 3، عشق میں کافر اور احسان فراموش جیسے ڈراموں میں انہیں دیکھا گیا۔ گرین انٹرٹینمنٹ کے ڈرامے دو کنارے میں ان کے منفی کردار دُریشہوار کو بہت پذیرائی ملی، اور ان دنوں نظام میں بھی ان کی اداکاری کی تعریف ہو رہی ہے۔
اب بات سیدھی سی ہے۔ ہمارے گھروں میں ڈگری والے دن پارٹی تو ہوتی ہے، مگر اصل رسم نظر بد کی دعا ہے — اور مومنا نے وہ والا حصہ بھی خوب نبھایا۔ آپ کے گھر میں بھی جشن کا اختتام اسی دعا پر ہوتا ہے؟