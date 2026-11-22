جبری نکاح کا ٹرینڈ: انمول بلوچ کو خود پسند نہیں، مگر سکرپٹ میں آنا ضروری کیوں؟
انمول بلوچ پاکستانی ٹیلی ویژن کی اداکارہ اور ماڈل ہیں اور انہیں انڈسٹری میں تقریباً ایک دہائی ہو چکی ہے۔ حال ہی میں ان کے ڈرامے اقتدار، شدت اور نشتر مسلسل ہٹ ہوئے ہیں، اور ان کی خوبصورتی، فیشن سینس اور سکرپٹ کے انتخاب کو بھی خوب سراہا جاتا ہے۔
وہ ملیحہ رحمان کے شو میں مہمان بنیں اور انڈسٹری کے کئی معاملات پر کھل کر بات کی۔
ان کا ایک موضوع ڈراموں میں دکھائے جانے والے جبری نکاح تھے۔ انمول کے مطابق اسکرین پر ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہیرو ہیروئن سے زبردستی شادی کر لیتا ہے، یا دونوں ہی کو جبری شادی میں پھنسا دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جبری نکاح دکھانا توقع کے مطابق ہے، کیونکہ غیر شادی شدہ جوڑے کی رومانس ہم اپنی اسکرین پر نہیں دکھا سکتے۔
ایک اور ٹرینڈ بھی اسی کہانی کا حصہ ہے: ہیروئن کی شادی کسی اور سے ہو جاتی ہے، پھر ہیرو آ کر اس سے شادی کر لیتا ہے، اور تب ہیروئن کو احساس ہوتا ہے کہ ہیرو ہی اس کا ہم سفر تھا۔
اصل بات یہ ہے کہ انمول خود اس جبری شادی والے ٹرینڈ سے متفق نہیں۔ انہیں یہ پسند نہیں، مگر یہ کسی نہ کسی طرح کہانی کا حصہ بن ہی جاتا ہے۔