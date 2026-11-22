محمد عباس 2026 میں ٹیسٹ کرکٹ کے سب سے کامیاب پاکستانی بولر بن گئے
پاکستان کے فاسٹ باؤلر محمد عباس نے 2026 میں ٹیسٹ کرکٹ میں 39 وکٹیں حاصل کیں اور رواں سال ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے بولر بن گئے۔ انہوں نے فروری 2009 میں فرسٹ کلاس کرکٹ سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور 21 اپریل 2017 کو ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ ڈیبیو کیا۔ ٹیسٹ کرکٹ میں ان کی کل وکٹیں 139 ہیں۔
وسیم اکرم کا 27 سال پرانا ریکارڈ برابر
13 ستمبر 2026 کو انگلینڈ کے خلاف تیسرے ٹیسٹ میں محمد عباس نے ابتدائی اوورز میں 2 وکٹیں لے کر وسیم اکرم کا 27 سال پرانا ریکارڈ برابر کیا۔ اس سے پہلے جولائی 2026 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں ان کی باؤلنگ کے بعد ٹیسٹ اوسط 22.78 ہو گئی تھی، جو عمران خان کی 22.81 کی اوسط سے بہتر ہے۔
سری لنکا کے خلاف 8 وکٹیں، پھر نوجوانوں کو نصیحت
پی سی بی کے پوڈ کاسٹ پروگرام ’اسٹریٹ ڈرائیو ود سلمان بٹ‘ میں محمد عباس نے سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں اپنی کارکردگی، فٹنس، مستقبل کی تیاریوں اور نوجوان کھلاڑیوں کے لیے مشوروں پر بات کی۔ انہوں نے اس سیریز میں مجموعی طور پر 8 وکٹیں حاصل کرکے پلیئر آف دی سیریز کا ایوارڈ اپنے نام کیا، جبکہ سیریز کے دوسرے ٹیسٹ میں بھی شاندار باؤلنگ پر پلیئر آف دی میچ قرار پائے۔
محمد عباس کا کہنا تھا کہ ان کی انفرادی کارکردگی کے ساتھ ٹیم کو بھی کامیابی ملی، جس سے انہیں زیادہ خوشی اور لطف حاصل ہوا، کیونکہ کسی بھی کھلاڑی کے لیے اپنی کارکردگی کے ساتھ ٹیم کی جیت میں کردار ادا کرنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ سیریز کے بعد وہ اپنی فٹنس پر مزید کام کریں گے اور اگلی ٹیسٹ سیریز شروع ہونے سے چار ہفتے قبل باؤلنگ کا آغاز کریں گے تاکہ مکمل تیاری کے ساتھ میدان میں اتر سکیں۔
سری لنکا کے خلاف سیریز میں دیگر پاکستانی بولرز کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے محمد عباس نے کہا کہ ثاقب خان اور رضا اللہ نے بہت اچھی باؤلنگ کروائی۔ رضا اللہ کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ وہ نوجوان کھلاڑی ہیں اور تمام نصیحتوں پر عمل کرتے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ثاقب خان اور رضا اللہ طویل عرصے تک پاکستان کی نمائندگی کریں گے اور قومی ٹیم کے لیے اہم کردار ادا کرتے رہیں گے۔
نوجوان کرکٹرز کو مشورہ دیتے ہوئے محمد عباس نے کہا کہ انہیں زیادہ سے زیادہ چار روزہ کرکٹ کھیلنی چاہیے، کیونکہ اس سے ان کی تکنیک اور کھیل میں بہتری آتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نوجوان کھلاڑی ریڈ بال کرکٹ کے ذریعے اپنی وائٹ بال مہارتوں کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں، اس لیے انہیں طویل فارمیٹ کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے۔ طویل فارمیٹ میں کھیلنے سے کھلاڑیوں کو صبر، مستقل مزاجی اور مشکل حالات میں بہتر کارکردگی دکھانے کا موقع ملتا ہے۔