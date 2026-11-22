بابل خان کا اعتراف: سیٹ پر اعتماد ہوتا ہے، آڈیشن اب بھی ڈرا دیتے ہیں
بابل خان اس وقت ایک ایکشن سیریز کی شوٹنگ کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہیں بتایا کہ شوٹ کے سیٹ پر چاہے وہ کتنا ہی پراعتماد کیوں نہ ہوں، آڈیشن انہیں اب بھی ہلا دیتے ہیں۔
"آڈیشن سے میں اب بھی ڈرتا ہوں،" ان کا کہنا تھا۔ ان کے مطابق شوٹ کرنا اور آڈیشن دینا، دونوں الگ الگ باتیں ہیں۔
انہوں نے اداکار اور سیلیبرٹی کے فرق پر بھی بات کی۔ ان کے بقول "گھر سے باہر نکلتے ہی میں کام پر ہوتا ہوں" — چاہے وہ شوٹ پر جا رہے ہوں یا کسی عوامی جگہ پر، انہیں یہ خیال رہتا ہے کہ انہیں ایک سیلیبرٹی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
ان کی پہلی فلم Qala تھی، جو 2022 میں آئی، اور وہ مرحوم اداکار عرفان خان کے بیٹے ہیں۔
تو جتنے بھی اداکار سیٹ پر شیر اور آڈیشن کے کمرے میں بلی بن جاتے ہیں، وہ ہاتھ اٹھا لیں — اس ڈر میں کوئی شرم کی بات نہیں۔
عوامی ذرائع، وکی پیڈیا، یوٹیوب، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کی معلومات کے ساتھ۔