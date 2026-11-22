سلینا گومز کے کیک پر مارٹن شارٹ کا کانٹا: "میں بے قصور ہوں"
مارٹن شارٹ اور سلینا گومز جمی کمل لائیو پر مہمان بنے تھے۔ دونوں وہاں اوور مرڈرز ان دی بلڈنگ کے نئے سیزن کی پروموشن کے لیے آئے تھے، جو اس بار لندن میں سیٹ ہے۔ لیکن نئے ایپیسوڈز پر بات شروع ہونے سے پہلے جمی کمل نے شارٹ سے کہا کہ وہ پہلے جنوری میں اسی شو پر سنائی گئی اپنی وہ کہانی دوبارہ سنائیں، جس میں انہوں نے سلینا کی بینی بلانکو سے شادی کا کیک تقریباً برباد کر دیا تھا۔ کمل نے شارٹ سے کہا کہ وہ کہانی کا خلاصہ سنا دیں، اور اس کے بعد سلینا کا نقطہ نظر پوچھا جائے گا۔
شارٹ کی صفائی: "میں بے قصور ہوں"
شارٹ نے کہانی شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنا دفاع کیا اور کہا کہ وہ اس کہانی میں بے قصور ہیں۔ ان کے مطابق سلینا کی شادی اتنی شاندار اور خوبصورت تھی جتنی کوئی تصور کر سکتا ہے۔ شادی کے بعد کی تقریب ایک بڑے ٹینٹ میں ہوئی۔ اس ٹینٹ میں 18، 20 موسیقار تھے، ایک ڈانس فلور تھا اور ایک نائٹ کلب بھی۔
کیک ہر گروپ کے لیے تھا؟ نہیں
شارٹ نے بتایا کہ ٹینٹ کے اندر صوفوں اور کرسیوں کے الگ الگ حصے بنے ہوئے تھے، جہاں لوگ بیٹھ کر گروپس میں مل جاتے تھے۔ وہیں کیک بھی رکھا ہوا تھا۔ شارٹ کو لگا کہ ہر گروپ کے لیے الگ کیک رکھا گیا ہے، اس لیے انہوں نے بغیر پوچھے کیک کاٹ لیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ شادی کا کیک تھا۔ شارٹ نے یہ بھی مانا کہ انہوں نے "شاید" ایک ڈرنک لی تھی۔
کیک کاٹنے کا وقت وہ تھا جب اسٹیو مارٹن پارٹی سے نکل رہے تھے۔ شارٹ نے کانٹے سے کیک کاٹا۔ پھر کمل نے وہ تصویر دکھائی جس میں کیک کٹی ہوئی حالت میں نظر آ رہا تھا۔
سلینا کا ری ایکشن
تصویر دیکھ کر سلینا نے کہا کہ انہیں کانٹے کے وہ دانتوں کے نشان بہت پسند آئے جو شارٹ نے کیک بچانے کی کوشش میں چھوڑے تھے، اور ان کے بقول یہ کام بہت اچھے انداز میں کیا گیا تھا۔
سلینا نے بتایا کہ شارٹ نے "بظاہر" اصرار کیا تھا کہ انہیں اس بارے میں کچھ نہ بتایا جائے۔ سب نے مل کر کیک کو دوبارہ سنبھال لیا۔ سلینا کہتی ہیں کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑا، وہ وہاں موجود تھیں لیکن انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا۔ پھر اچانک کوئی ان کے پاس آیا اور بتایا کہ مارٹی نے ان کا کیک کاٹ دیا ہے، اور لگتا ہے وہ اسے کھا بھی رہے تھے۔
سلینا بتاتی ہیں کہ وہ بھاگ کر شارٹ کے پاس گئیں اور وہ ایسے لگ رہے تھے جیسے کسی کتے کی دم ٹانگوں کے درمیان ہو۔ انہوں نے شارٹ سے کہا کہ انہوں نے سنا ہے کہ شارٹ نے ان کا کیک کھایا۔
کیک صرف سلینا اور بینی کے لیے تھا
سلینا نے واضح کیا کہ کیک تمام مہمانوں کے لیے نہیں تھا۔ یہ ان اور بینی بلانکو کے لیے ایک خاص لمحے کے طور پر تھا۔ لیکن وہ لمحہ تین لوگوں کا ہو گیا — سلینا، بینی اور شارٹ۔ سلینا کے مطابق یہ یاد ان تینوں کے پاس ہمیشہ رہے گی، اور سچ کہیں تو وہ اسے کبھی نہیں بھولیں گی۔
شادی، مہمان اور پال رڈ
سلینا اور بینی کی شادی گزشتہ ستمبر میں ہوئی تھی۔ دونوں نے دسمبر 2024 میں ایک سال سے زیادہ ڈیٹنگ کے بعد منگنی کی تھی۔ شادی میں بہت سے مشہور مہمان شامل تھے، جن میں ٹیلر سوئفٹ بھی تھیں جنہوں نے تقریر کی۔ شارٹ اور اسٹیو مارٹن بھی وہاں تھے، اور اوور مرڈرز ان دی بلڈنگ کی کاسٹ کے کئی اور لوگ بھی۔
کیک کے اس واقعے کے بعد شارٹ نے پال رڈ کی طرف رخ کر کے پوچھا تھا کہ کیا انہیں بس نکل جانا چاہیے۔
نئی سیریز کب آ رہی ہے
اوور مرڈرز ان دی بلڈنگ کا نیا سیزن 8 دسمبر کو ہولو پر شروع ہو گا۔
کہانی کا نچوڑ یہ ہے کہ شارٹ نے کیک کاٹا، سلینا نے معاف کر دیا، اور وہ کٹا ہوا کیک اب ایک یاد بن گیا ہے۔ اب آپ بتائیں — اگر آپ کی شادی کے کیک پر کوئی مہمان کانٹا چلا دے تو آپ کیا کریں گے؟