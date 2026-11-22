Your Mother Your Mother Your Mother: مہرشاہ علی ایکشن ہیرو، پر ایکشن کہاں ہے؟
فلم کا نام Your Mother Your Mother Your Mother ہے، اور اسے لکھنے اور ڈائریکٹ کرنے کا کام بسام طارق نے خود کیا ہے۔ پردے پر مہرشاہ علی، جان چو، جیانکارلو ایسپوزیٹو، ابوبکر علی، لیتھ نکلئی اور ایڈیا نظر آتے ہیں۔ دورانیہ 112 منٹ یعنی ایک گھنٹہ 51 منٹ، ایج ریٹنگ 15، اور برطانیہ کے سینما گھروں میں یہ 20 نومبر 2026 کو ریلیز ہو چکی ہے۔
فلم کی بنیاد ایک اسلامی حدیث پر ہے، جو بچے کی دینی تربیت کے بنیادی ستونوں میں شمار ہوتی ہے۔
کہانی کا انجن
اسی پس منظر میں فلم کا ٹرگنگ پوائنٹ آتا ہے: ہٹ مین لطیف (مہرشاہ علی) کی بیوی — یعنی اس کے بچوں کی ماں — مر جاتی ہے۔ ہم علی کو شروع ہی میں اپنے پہلے حریف کو آرام سے کاٹتے دیکھ لیتے ہیں، تو کہانی کا لہجہ سمجھ آ جاتا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس غیر حاضر باپ کی دینی عقیدت اور قاتلانہ مہارت دونوں بےمثال ہیں، وہ ماں کی طرح بچے پالنے جیسے مقدس فرض پر کیسے پورا اترے گا؟
سب سے چھوٹا بچہ ابھی نومولود ہے اور زندہ رہنے کے لیے ماں کے دودھ کا محتاج۔ لطیف اپنی دو دھاری تلواروں کو خون میں لتھڑا چھوڑ کر دودھ کی تلاش میں نکل پڑتا ہے — ایک بہت زیادہ بنیادی جبلت۔ یہ فلم کا سب سے دلچسپ موڑ ہے: ایک قاتل کی زندگی کا سب سے بڑا مشن ایک چھوٹے سے بچے کا پیٹ بھرنا بن جاتا ہے۔ ماں کا تصور یہاں اس کی عدم موجودگی کے ذریعے خوبصورتی سے کھولا گیا ہے۔
مگر ہٹ مین کی نوکری سے اس طرح استعفیٰ نہیں دیا جاتا۔ خطرناک آدمی دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، نتیجہ چاہتے ہیں، اور انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ تمہارے تین منہ ہیں جنہیں کھانا کھلانا ہے۔ گھر میں سب سے بڑی بیٹی فیتھ (ایڈیا) ہے، جسے مرنے والی ماں کی جگہ لینا پڑتی ہے — وہ باپ کا سہارا بنتی ہے اور خاندان کی فکر کا سب سے بڑا بوجھ اسی پر ہے۔
ایکشن کہاں گیا
فلم کے کافی منٹ گزر جاتے ہیں اور لطیف کو ایکشن میں دیکھنے کا موقع نہیں ملتا۔ جب ایکشن آتا ہے تو اچھا لگتا ہے، مگر دل یہی کہتا ہے کہ تھوڑا اور ہوتا۔ یہیں فلم کی رفتار کھیل خراب کر دیتی ہے: طویل سیکوئنز، کہانی کا رینگتا ہوا سفر، اور اگر ذہن بھٹک جائے تو آنکھ لگ سکتی ہے۔ درمیان میں جو تھوڑے سے ایکشن سین ہیں، وہ کہانی کا حصہ کم اور کوئی چیک لسٹ پوری کرنے کی مشق زیادہ لگتے ہیں۔
دوسری مشکل یہ ہے کہ لطیف کا اپنے پیشے سے رشتہ سمجھنا آسان نہیں، کیونکہ ہم کہانی میں اس وقت داخل ہوتے ہیں جب وہ سب کچھ چھوڑ کر خاندان کی کفالت کے دوسرے راستے ڈھونڈ رہا ہے۔ اس سے تشدد بے دلی کا شکار لگتا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا اچھا لگتا کہ اس کے قاتلانہ کیریئر کو مذہب کی نظر سے کھولا جاتا؛ فلم میں زندگی کے یہ دو بنیادی حصے الگ الگ، ادھورے سے رہ جاتے ہیں۔
آخر میں ایک بڑا فائنل شوڈاؤن آتا ہے، جو بنا تو ٹھیک ہے، لیکن باپ اور خدائی کے گہرے پیغام کو تماشائی کے سر پر مار کر بتایا جاتا ہے، جبکہ سامعین خود سطروں کے درمیان پڑھ لینے کے قابل ہوتے ہیں۔ مجموعی طور پر تھرلر کا حصہ باقی فلم سے کٹا کٹا اور بے چین کرنے والا لگتا ہے۔
فیصلہ
جو لوگ مہرشاہ کے Blade سے باہر نکلنے کے بعد ایکشن کی کمی محسوس کر رہے تھے، ان کی خواہش شاید پوری نہ ہو۔ فلم میں صلاحیت کی خاموش کھدبدیاں نظر آتی ہیں، مگر پھل نہیں لگتا۔ باپ کے بارے میں ایک اور فوری کہانی فلم کو ضرور سنانی ہے، اور وہ بھی مہرشاہ کے ایکشن ہیرو ہونے کی قیمت پر۔
لیکن رفتار اور کبھی کبھی ٹھوکر کھاتی کہانی کو ایک طرف رکھیں تو یہ عقیدت کی ایک دلکش کہانی ہے، اور مہرشاہ کے نام ایک اور کامیابی ضرور لگتی ہے۔ خلاصہ یہ: اداکار نے ایکشن ہیرو کا دم ثابت کر دیا، مگر فلم بہت کچھ کرنا چاہتی ہے اور راستے میں تھرلر گم ہو جاتا ہے۔ آپ بتائیں، ایکشن کی کمی معاف کی جا سکتی ہے یا نہیں؟