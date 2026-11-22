فوٹائل نے کراچی میں نئی کچن ٹیکنالوجی دکھائی، نائٹروجن سے کھانا تازہ رکھنے کا مظاہرہ
فوٹائل نے کراچی کے ایک ہوٹل میں اپنی نئی کچن مصنوعات پیش کیں۔ ایونٹ کا سب سے نمایاں حصہ وہ ٹیکنالوجی تھی جو نائٹروجن کے ذریعے کھانے کو تازہ رکھتی ہے، اور یہ پہلی بار پاکستان میں دکھائی گئی۔
اصل چیز کیا تھی
کمپنی کے مطابق یہ ٹیکنالوجی کھانے کی تازگی زیادہ دیر تک برقرار رکھنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ وہ کھنچ جانے والا ہُڈ بھی سامنے آیا اور نئی نسل کے اوون بھی دکھائے گئے۔ مہمانوں نے مصنوعات کی نمائش اور پیشکشوں کے دوران یہ سب چیزیں خود دیکھیں۔
کون کون پہنچا
فوٹائل پاکستان کے برانڈ سفیر شاہد آفریدی اور احسن خان موجود تھے، اور ان کے ساتھ سینئر اداکارہ ریشم بھی۔ ڈیلرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین حنیف گوہر مہمانِ خصوصی تھے، جنہوں نے پاکستان میں فوٹائل کی بڑھتی موجودگی اور سرمایہ کاری کو سراہا۔
کمپنی کی قیادت
پاکستان کے کنٹری مینیجر جیسن اور عالمی سیلز ہیڈ ہیریسن نے فوٹائل کی بین الاقوامی قیادت کی نمائندگی کی۔ انڈونیشیا، ملائیشیا، قازقستان، امریکہ اور آسٹریلیا سے نیک تمناؤں کے پیغامات بھی آئے، جنہیں پاک چین دوستی کے حوالے سے یاد کیا گیا۔
مینجنگ ڈائریکٹر کا پیغام
فوٹائل پاکستان کی ترقی کی قیادت منیجنگ ڈائریکٹر رومیزہ سہیل کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ان کے لیے بہت اہم مارکیٹ ہے اور وہ یہاں کی ترقی اور مواقع سے خوش ہیں۔ ان کے ساتھ ڈائریکٹرز سعد سہیل مارکیٹنگ اور راہیم سہیل فنانس کی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے ہیں، اور یہ سب کچھ فوٹائل کے بانی مسٹر سہیل کی رکھی ہوئی بنیاد پر آگے بڑھ رہا ہے۔
شام کی میزبانی
پروگرام کی میزبانی معروف ٹیلی ویژن شخصیت شفاعت علی نے کی۔ شام میں مصنوعات کی پیشکشیں، خصوصی حصے اور تحائف بھی شامل تھے، اور مجموعی تجربہ ایلیزیم نے ترتیب دیا۔
کھانے کو تازہ رکھنے والی بات سن کر واقعی دلچسپی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا اصل مسئلہ یہی ہے کہ سالن دو دن بعد بھی پتا نہیں دے رہا کہ اب اسے کھائیں یا اس کے پیچھے کھڑا ہو کر دعا کریں۔
رہی وہ بات جو ہر لانچ ایونٹ میں ہوتی ہے — ایپلائینسز کی نمائش، خوبصورت پیشکشیں، اور درمیان میں ستاروں کی آمد — تو وہ سب بھی خوب ہے، لیکن ایک کچن کی ٹیکنالوجی کو اتنی شان سے فروخت کرنے کا ہنر شاید کمپنی کی اصل ایجاد ہے۔
آپ بتائیں، کچن میں اتنی ٹیکنالوجی لائیں گے یا پھر وہی پرانا طریقہ — دیکھتے ہیں کھانا خراب ہوا یا نہیں؟