Survivor Series: WarGames 2026 — Bloodline بمقابلہ 946، اور The Rock کی کنفرم آمد
28 نومبر کو WWE کا Survivor Series: WarGames ہونے جا رہا ہے، اور اس بار کارڈ خالی نہیں۔ ٹیم بمقابلہ ٹیم مقابلے بن چکے ہیں: ایک طرف Bloodline کا طویل انتظار والا ٹکراؤ 946 سے، دوسری طرف Cody Rhodes کی قیادت میں Team USA اور Rey Mysterio کی کپتانی والی Team Mexico۔ اور اس سب کے اوپر Dwayne "The Rock" Johnson کی آمد بھی کنفرم ہے۔
یہ WWE کا پرانا نومبر والا ایونٹ ہے، جو 1987 سے ہر سال آتا رہا ہے — عام طور پر Thanksgiving کے ہفتے میں — اور 2022 سے اسے WarGames کے نام سے پیش کیا جا رہا ہے۔ کمپنی کے بگ فائیو ایونٹس میں شمار ہونے والے اس شو کی پہچان ہی یہ ہے کہ ہر بار ہنگامہ ہوتا ہے۔
The Rock نے خود خبر دی
دی راک نے 18 نومبر کو The Pat McAfee Show پر اپنے آنے کی خبر خود سنائی۔ انداز بھی راک والا تھا: Houston, we don't have a problem... I'm gonna go to Survivor Series. یعنی ہیوسٹن میں کوئی مسئلہ نہیں، وہ آ رہے ہیں۔
Bloodline اور 946 کا ٹکراؤ طویل عرصے سے متوقع تھا۔ Cody Rhodes کی Team USA اور Rey Mysterio کی Team Mexico کا مقابلہ بھی اسی کارڈ کا حصہ ہے۔
کہاں اور کب دیکھیں
امریکہ میں یہ ایونٹ ESPN Plus پر لائیو اسٹریم ہو گا، جبکہ کئی ممالک اور خطوں کے فینز اسے Netflix پر لائیو دیکھ سکیں گے۔ شروع ہونے کا وقت امریکی وقت کے مطابق شام 3 بجے PT اور شام 6 بجے ET ہے۔
ہمارے ہاں تو اس کے لیے الگ سے رات کا پلان بنانا پڑے گا، کیونکہ نیند ویسے بھی اوور ریٹڈ ہے۔ اب بتائیں، آپ کس کے ساتھ ہیں — Bloodline یا 946؟