عاشرم 4 کی شوٹنگ مکمل، ریلیز کی تاریخ کا اعلان ابھی باقی
بابی دیول کی عاشرم 4 ایک قدم اور قریب آ گئی ہے۔ سیزن کی شوٹنگ مکمل ہو چکی ہے، اور اداکار اکشے اوبروے نے خود بتایا ہے کہ انہوں نے اپنی فلم بندی ختم کر لی ہے۔ اوبروے اس فرنچائز میں ایک اہم کردار میں شامل ہوئے ہیں۔
شوٹنگ مکمل ہونے سے یہ اشارہ ضرور ملتا ہے کہ ریلیز قریب ہے، لیکن میکرز نے ابھی تک کوئی تصدیق شدہ او ٹی ٹی پریمیئر تاریخ کا اعلان نہیں کیا۔ توقع ہے کہ نیا سیزن ایمیزون ایم ایکس پلیئر پر آئے گا، جہاں فرنچائز کے پچھلے سیزن دستیاب رہے ہیں۔
فرنچائز کا پہلا سیزن 28 اگست 2020 کو ریلیز ہوا، دوسرا نومبر 2020 میں اور تیسرا جون 2022 میں۔ چوتھے سیزن کا اعلان 2023 میں کیا گیا تھا۔
کہانی اور کاسٹ
پرکاش جھا کی ہدایت کاری میں بننے والی یہ سیریز بابا نرالا کے گرد گھومتی ہے، جسے بابی دیول ادا کر رہے ہیں، اور اس روحانی رہنما کی تصویر کے پیچھے چھپے جرائم اور طاقت کی کشمکش کی کہانی ہے۔
نئے سیزن میں آدتی پوہانکار کے کردار پمی پہلوان کا تنازع جاری رہنے کی توقع ہے، جس نے پچھلے سیزن میں بابا نرالا کے خلاف بغاوت کی تھی۔ نیا باب آشرم کے اندر بدلتے ہوئے طاقت کے توازن کو بھی کھولے گا۔
سیریز کی کاسٹ میں چندن رائے سانیال، درشن کمار، تردھا چودھری، انوپریا گوئنکا، ایشا گپتا اور ادھیان سمن بھی شامل ہیں۔
اکشے اوبروے کیا کہتے ہیں
شوٹنگ مکمل ہونے پر اوبروے نے کہا، "عاشرم 4 کی شوٹنگ مکمل کرنا بے حد خاص لگ رہا ہے۔ یہ ایک شاندار سفر رہا اور میں سیٹ سے کچھ خوبصورت یادیں ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔" انہوں نے یہ بھی کہا کہ پرکاش جھا کے ساتھ کام کرنا اس تجربے کی سب سے بڑی خاص باتوں میں سے ایک تھی — وہ برسوں سے ان کے کام کے مداح رہے ہیں اور سیٹ پر بہت کچھ سیکھا۔
سچی بات، سیریز کا سسپنس اسکرین سے زیادہ اس تاریخ کے اعلان میں ہے۔ اعلان کر دیں، ہمارے نوٹیفکیشن آن ہیں — آپ کے بھی آن ہیں نا؟