عمار خان کی ماں کا چیٹ جی پی ٹی سے مذاق بھرا انٹینا، سوشل میڈیا پر ہنس دلا دیا
اداکارہ عمار خان نے اپنی والدہ، سینئر اداکارہ فریحہ جبار، کی ایک مزاحیہ ویڈیو دوبارہ شیئر کی ہے جس نے مداحوں کو ہنسا دیا۔ یہ ویڈیو ان کے بھائی نے انسٹاگرام پر شیئر کی تھی، جس میں ان کی والدہ کو پہلی بار چیٹ جی پی ٹی جیسے جدید اے آئی ٹیکنالوجی سے بات کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔
ویڈیو کی بات چیٹ جی پی ٹی کو پاکستان کے اس وقت مشہور ترین ڈرامے کے بارے میں پوچھنے سے شروع ہوتی ہے۔ جیسے ہی چیٹ پوٹ جواب دینا شروع کرتا ہے، فریحہ جبار نے اسے اردو میں بات کرنے کی درخواست کی۔
جب چیٹ پوٹ نے پوچھا کہ وہ کسی مشہور ڈرامے کے بارے میں پوچھ رہی ہیں، تو فریحہ نے پرجوش انداز میں "Yeah, yeah!" کہا۔ اس کے بعد چیٹ بوٹ نے 'مٹی دے بھائی' کے بجائے 'مٹی دے باوے' کو پاکستان کے مقبول ڈراموں میں سے ایک بتایا، جس سے عمار کا اپنا تعلق بھی جڑا ہے۔
عمار خان نے یہ ویڈیو اپنی انسٹاگرام سٹوری پر دوبارہ شیئر کی اور لکھا، "یہ نہ کریں یار، آپ مجھے شرمندگی میں ڈال دیتے ہیں" اور ساتھ میں ہنستے ہوئے ایموجیز بھی لگائے۔