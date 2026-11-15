مائی دھائی: سندھ کی لوک موسیقی دنیا بھر کے سامعین کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے
پاکستان کی معروف سندھی لوک گلوکارہ مائی دھائی نے ورلڈ کلچر فیسٹیول کے موقع پر کہا ہے کہ سندھ کی روایتی موسیقی دنیا بھر کے سامعین کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے اور انہیں پاکستان کے ثقافتی ورثے پر فخر ہے۔
انہوں نے کہا کہ دنیا بھر سے لوگوں کا پاکستان آ کر یہاں کے ثقافتی تنوع کا تجربہ کرنا ایک حوصلہ افزا بات ہے۔ انہوں نے اس محبت اور عزت پر شکریہ ادا کیا جو بیرونِ ملک پرفارم کرتے ہوئے پاکستانی فنکاروں کو ملتی ہے۔
ان کے بقول: ”دنیا بھر سے جب لوگ پاکستان آتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے۔ جو محبت اور عزت ہمیں ملتی ہے، وہ بے پناہ ہے۔“ ان کا کہنا تھا کہ وہ جہاں جہاں بھی دنیا میں پرفارم کرنے گئیں، وہاں انہیں بہت محبت ملی۔
سندھ کی اپنی الگ شناخت
مائی دھائی نے سندھ کو ایسا خطہ قرار دیا جس کی موسیقی کی اپنی الگ شناخت ہے۔ ان کے خیال میں سندھ کے روایتی گیتوں اور لوک فنکاروں کو بین الاقوامی سطح پر زیادہ پہچان ملنی چاہیے۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ فنکار چاہے موسیقی کے سفر میں کتنی ہی دور نکل جائیں، انہیں اپنی ثقافتی جڑوں سے جڑے رہنا چاہیے۔ سادہ الفاظ میں: دنیا گھومیں، مگر اپنا سُر نہ بھولیں۔
لاہوٹی لائیو سے کوک اسٹوڈیو تک
مائی دھائی کا تعلق منگنیار برادری سے ہے اور وہ تھرپارکر سے ہیں۔ وہ اپنی طاقتور آواز اور روایتی راجستھانی و سندھی لوک موسیقی کی وجہ سے بڑی پہچان حاصل کیں۔
ان کی پرفارمنس نے علاقائی موسیقی کو زیادہ سامعین تک پہنچانے میں مدد دی، خاص طور پر لاہوٹی لائیو سیشنز اور پھر 2015 میں کوک اسٹوڈیو کے آٹھویں سیزن میں ان کی شرکت کے ذریعے۔ اس سیزن میں انہوں نے دو گانے گائے، جن میں Kadi Ao Ni بھی شامل تھا، جس میں عاطف اسلم بھی ساتھ تھے۔
ان کے انداز کی خاص بات یہ رہی کہ انہوں نے روایتی لوک آواز کو برقرار رکھتے ہوئے عصری سامعین تک رسائی حاصل کی۔
ان کا موسیقی کا سفر بین الاقوامی اسٹیجز تک بھی گیا۔ 2015 میں انہوں نے امریکہ میں ساؤتھ بائے ساؤتھ ویسٹ میوزک فیسٹیول میں پرفارم کیا، جہاں ان کی موسیقی کو مثبت پذیرائی ملی۔ ان پرفارمنسز نے تھرپارکر اور منگنیار برادری کی موسیقی کی روایات کو پاکستان سے باہر کے سامعین تک پہنچانے میں مدد دی۔
پاکستان کی موسیقی کی صنعت میں ان کے کردار کے اعتراف میں انہیں 2024 میں حکومت کی جانب سے تمغۂ حسنِ کارکردگی دیا گیا۔
مائی بھاگی کا حوالہ
مائی دھائی نے لوک گلوکارہ مائی بھاگی کو بھی یاد کیا، جنہوں نے سندھی موسیقی کو بین الاقوامی سامعین تک پہنچایا اور اپنی ثقافتی شناخت سے وفاداری قائم رکھی۔
ان کے مطابق مائی بھاگی امریکہ، لندن اور دبئی جیسی منازل تک پہنچیں، مگر اپنے روایتی موسیقی کے انداز کو نہیں چھوڑا۔ مائی بھاگی Saman Sai Maan Ta Goli Ghulam Tohinji Dar Ji اور Murli Wari Man Mohiyo جیسے لوک گیتوں کی وجہ سے مقبول ہوئیں اور 7 جولائی 1986 کو اپنے انتقال تک سندھی لوک موسیقی کی ایک بااثر شخصیت رہیں۔
میلے، اور اگلی نسل
مائی دھائی کے مطابق ثقافتی میلے مختلف ملکوں کے فنکاروں اور سامعین کو ایک ساتھ لانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو ایسی تقریبات میں شرکت کرنے اور وہاں پیش کی جانے والی مختلف موسیقی کی روایات اور فنکارانہ اظہار کو سراہنے کی ترغیب دی۔
وہ فیسٹیول میں اپنے پوتوں کے ساتھ شریک ہوئیں، جو ان کی موسیقی کی مصروفیات کے انتظام میں بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے بتایا کہ وہ اپنی دادی سے ہارمونیم بجانا سیکھ رہے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ وہ خاندان کی موسیقی کی وراثت کو آگے بڑھائیں گے۔
ان کے بقول مائی دھائی سے براہِ راست سیکھنا ایسا موقع ہے جس سے نسلوں سے چلی آ رہی روایتی موسیقی اور ثقافتی ورثہ محفوظ رہتا ہے۔
اب سوال صرف ایک ہے: اگلی بار جب سندھ کے کسی لوک فنکار کا نام کسی بین الاقوامی فیسٹیول کی لائن اپ میں نظر آئے، تو آپ اسے سنیں گے یا اسکرول کر کے آگے بڑھ جائیں گے؟