علی عظمت نے چکوٹھی کے بارڈر پر گایا ’دل دل پاکستان‘، ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش میں
پاکستان کے مشہور راک سنگر علی عظمت نے آزاد کشمیر کے علاقے چکوٹھی میں پاک بھارت بارڈر کے قریب قومی گانا ’دل دل پاکستان‘ گا کر ماحول کو دیس کی محبت سے بھر دیا۔ ان کی پرفارمنس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے اور صارفین کی توجہ حاصل کر رہی ہے۔
ویڈیو میں علی عظمت بارڈر پوائنٹ پر کھڑے ہو کر یہ مشہور قومی گانا گاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کی آواز میں قومی گانے کی پیشکش نے ناظرین کو متاثر کیا، اور سوشل میڈیا صارفین بھی اس پرفارمنس کی تعریف کر رہے ہیں۔
علی عظمت کون ہیں
علی عظمت پاکستان کے نمایاں راک سنگرز میں سے ایک ہیں۔ انہیں مشہور میوزک بینڈ جنون کے لیڈ سنگر کے طور پر شہرت ملی، اور بینڈ کے مقبول گانوں میں ’جذبہ جنون‘، ’سینی‘ اور ’دوستی‘ شامل ہیں۔
’دل دل پاکستان‘ کی کہانی
’دل دل پاکستان‘ ملک کے مقبول ترین قومی گانوں میں سے ایک ہے۔ یہ 1985 میں میوزک بینڈ وائٹل سائنز نے جنید جمشید کی آواز میں پیش کیا تھا، جبکہ اس کے بول شعیب منصور اور نثار ناسک نے لکھے تھے۔
بارڈر پوائنٹ پر کھڑے ہو کر یہ گانا گانا ایک الگ ہی بات ہے، اور ویڈیو پر مل رہی پذیرائی بتاتی ہے کہ لوگوں نے اسے پسند کیا۔ سچ پوچھیں تو ’دل دل پاکستان‘ وہ گانا ہے جس پر اُکتانے والا بھی خاموش ہو جاتا ہے۔ آپ کو علی عظمت کی یہ پیشکش کیسی لگی؟